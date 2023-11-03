Розбив молотком: австралієць знайшов чизбургер із McDonald's, якому кілька років (відео)

Чизбургер був знайдений на задньому сидінні 12-річної Toyota Camry, поруч із запасним колесом, яке ніколи не чіпали. Булочка мала доволі свіжий вигляд.

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29-річний Кемерон Голланд з Австралії заприсягся більше ніколи не замовляти бургери в McDonald's після того, як знайшов "скам'янілий" чизбургер на задньому сидінні машини клієнта. Про це він розповів у відео, яке виклав у TikTok.

Чоловік із Брісбена був настільки обурений такою знахідкою, що вирішив показати її іншим людям.

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За словами Кемерона Голланда, твердий чизбургер виглядав свіжим, але йому було напевно, років три. На відео м'ясо, сир і булочка виглядають "недоторканими", а коли чоловік знімає верхню булочку, то камера фіксує навіть мариновану цибулю всередині. Потім він кидає бургер на підлогу і молотком розбиває його як пластмасову іграшку.

У бесіді з журналістами австралієць розповів, що бургер був знайдений на задньому сидінні 12-річної Toyota Camry, поруч із запасним колесом, яке ніколи не чіпали.

"Я одразу ж відчув відразу ж огиду і більше ніколи не харчуватимуся в McDonald's. Я був приголомшений тим, наскільки свіжим виглядав бургер, але при цьому він був твердим, як камінь", — сказав він.

Він додав, що ніхто в цеху не наважився лизнути його або понюхати, але явного поганого запаху не було.

М'ясо, сир і булочка виглядають "недоторканими" Фото: TikTok

У McDonald's не стали коментувати, як довго гамбургер міг перебувати в машині і як довго він виглядав "первозданним". Натомість представник компанії повідомив Daily Mail, що їх краще вживати одразу після купівлі або доставки, щоб переконатися в якості та свіжості.

Підписники Кемерона прокоментували його ролик, який став вірусним і швидко набрав понад 3,3 млн переглядів. Люди писали, що зустрічали подібні "скам'янілі бургери".

"Одного разу в школі мій учитель природознавства намагався показати нам, наскільки шкідливий McDonald's, і ми зробили бургер у класі для домашніх тварин. Минув рік, а цвілі не було", — написала одна дівчина.

Інші люди говорили, що бургер, найімовірніше, все ще їстівний.

"Просто додайте води для регідратації, і він буде готовий до вживання", — писали вони.

Видання Daily Mail зазначає, що судячи з дизайну обгортки, бургер був приготований протягом останніх двох років.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки та провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.