Главный экзамен страны: в Южной Корее остановят авиасообщение из-за школьных тестов

На 45 минут будут запрещены взлеты и посадки всех самолетов во время экзамена по английскому языку, для уменьшения шума. Полиция и региональные власти будут оказывать помощь тем, кто опаздывает на экзамен.

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В пятницу, 17 ноября, около полумиллион студентов по всей стране будут сдавать вступительные экзамены в университеты – это важнейшее событие в учебном году Южной Кореи, которое приведет к временному запрету взлетов и посадок самолетов для борьбы с шумом. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Более 500 тысяч выпускников школ и других желающих сдать государственный экзамен на определение школьных способностей (CSAT) примут участие в девятичасовом тесте, состоящем из пяти сессий.

Впервые с начала пандемии COVID-19 студенты с подтвержденными или подозреваемыми симптомами вируса смогут сдавать экзамен в одной аудитории с остальными неинфицированными людьми, хотя прежде они проходили тестирование в отдельных помещениях.

Призыв к ношению масок, обязательному для участников CSAT в течение трех последних лет, будет отменен в этом году, однако людям с подтвержденными или подозреваемыми симптомами COVID-19 настоятельно рекомендуется использовать маски для предотвращения заражения. Студентам с COVID-19 также будет рекомендовано обедать в отдельных помещениях во время перерыва.

Главный экзамен в Южной Корее — все службы в повышенной готовности

CSAT, проводимый ежегодно в третий четверг ноября, является одним из самых важных событий в образовательной сфере страны и решает будущее многих студентов, стремящихся поступить в лучшие университеты Южной Кореи.

Для снижения шума во время экзамена по английскому языку с 13:05 до 13:40 по всей стране на 35 минут запрещены взлеты и посадки всех самолетов. В это время все воздушные суда, находящиеся на высоте менее 3 км, должны оставаться в воздушном пространстве, за исключением аварийных случаев. Также будет скорректировано расписание 94 рейсов, сообщили в министерстве транспорта.

Утренний час пик в метро Сеула будет продлен с 6 до 10 часов утра, чтобы помочь студентам своевременно добраться до мест проведения экзаменов, и будет усилено автобусное сообщение.

Полиция и региональные власти будут оказывать помощь тем, кто опаздывает на экзамен, а государственные учреждения и отделения в Сеуле начнут работать на час позже, с 10 утра, для уменьшения транспортных заторов.

Фондовая биржа и валютный рынок Южной Кореи также откроются на час позже, начиная с 10 утра, по информации официальных источников.

Напомним, в июне стало известно, что жители Южной Кореи "помолодели" после того, как вступили в силу новые законы, требующие использования только международного метода подсчета возраста, заменившего традиционный метод страны.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают операции под землей. Под улицами густонаселенного Корейского полуострова американские солдаты вместе с южнокорейскими коллегами отрабатывали боевые действия под землей.