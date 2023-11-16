Многодетная мать получила €5718 и извинение от властей за жизнь в "необитаемом" доме (фото)

Руководство городского совета извинилось перед матерью троих детей за неудобства. По словам жилищного омбудсмена, арендодатель не нашел источник плесени в доме, а крыша не ремонтировалась 67 недель.

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В английском Манчестере мать троих детей выплатили компенсацию в размере 5000 фунтов стерлингов (больше 5718 евро) после того, как ее поселили в доме, пронизанном сыростью, плесенью и протекающим потолком. Об этом сообщает The Daily Mail.

Городской совет Манчестера переселил семью из четырех человек, причем ответственной компании было заранее известно, что в доме прогнивший пол на кухне и высокий уровень влажности.

Несмотря на все просьбы жильцов, компания не смогла своевременно устранить все проблемы, а устранение утечки крыши заняло 67 недель.

Жилье в Манчестере. Плесень на стенах

В конечном итоге руководителю городского совета пришлось извиниться перед матерью, имя которой не называется, за все неудобства, связанные с проживанием в "необитаемом доме".

Омбудсмен по вопросам жилищного строительства Ричард Блейкуэй заявил, что имели место множественные и серьезные нарушения, и что домовладельцу, несшему ответственность за состояние дома, понадобится пройти серьезный курс обучения, чтобы подобное впредь не повторилось.

Дом в Манчестере, куда поселили многодетную мать

"Совокупность неудач привела к тому, что молодая семья осталась практически бездомной из-за того, что дом не был пригоден для проживания", — заявил омбудсмен.

Сообщается, что, ко всему прочему, арендодатель не обращал внимания на жалобы.

Жилье в Манчестере. Плесень на стенах

Один из детей также споткнулся на опасной садовой дорожке и повредил губу.

Жилье в Манчестере. Опасный сад

По словам омбудсмена, домовладелец не смог найти причину сырости и плесени в доме, чем продемонстрировал пренебрежение к благополучию и безопасности семьи, проживающей в доме.

Рекордные штрафы для арендодателей

За минувшее лето домовладельцы в Лондоне были оштрафованы на рекордные 8,6 млн фунтов стерлингов. Власти пытаются бороться с недобросовестными арендодателями, которые предоставляют холодное, сырое, грязное или же небезопасное жилье жильцам, у которых не остается выбора, отмечается в публикации The Standard.

Напомним, что в Великобритании мужчина мог оказаться за решеткой из-за установки забора возле своего дома.

Ранее сообщалось о том, как украинские беженцы арендуют квартиры и сколько тратят на жилье.