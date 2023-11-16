Багатодітна мати отримала €5718 і вибачення від влади за життя в "безлюдному" будинку (фото)

Керівництво міської ради попросило вибачення у матері трьох дітей за незручності. За словами житлового омбудсмена, орендодавець не знайшов джерело плісняви в будинку, а дах не ремонтували 67 тижнів.

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В англійському Манчестері матері трьох дітей виплатили компенсацію в розмірі 5000 фунтів стерлінгів (більше ніж 5718 євро) після того, як її поселили в будинку, пронизаному вогкістю, пліснявою і стелею, яка протікає. Про це повідомляє The Daily Mail.

Міська рада Манчестера переселила сім'ю з чотирьох осіб, причому відповідальній компанії було заздалегідь відомо, що в будинку прогнила підлога на кухні та високий рівень вологості.

Попри всі прохання мешканців, компанія не змогла своєчасно усунути всі проблеми, а ремонт даху зайняв 67 тижнів.

Житло в Манчестері. Цвіль на стінах

Зрештою керівнику міської ради довелося просити вибачення у матері, ім'я якої не називається, за всі незручності, пов'язані з проживанням у "безлюдному будинку".

Омбудсмен із питань житлового будівництва Річард Блейкуей заявив, що мали місце множинні й серйозні порушення, і що домовласникові, який відповідав за стан будинку, знадобиться пройти серйозний курс навчання, щоб подібне надалі не повторилося.

Будинок у Манчестері, куди поселили багатодітну матір

"Сукупність невдач призвела до того, що молода сім'я залишилася практично бездомною через те, що будинок не був придатний для проживання", — заявив омбудсмен.

Повідомляється, що, до всього іншого, орендодавець не звертав уваги на скарги.

Житло в Манчестері. Цвіль на стінах

Один із дітей також спіткнувся на небезпечній садовій доріжці та пошкодив губу.

Житло в Манчестері. Небезпечний сад

За словами омбудсмена, домовласник не зміг знайти причину вогкості та плісняви в будинку, чим продемонстрував нехтування добробутом і безпекою сім'ї, яка проживає в будинку.

Рекордні штрафи для орендодавців

За минуле літо домовласники в Лондоні були оштрафовані на рекордні 8,6 млн фунтів стерлінгів. Влада намагається боротися з недобросовісними орендодавцями, які надають холодне, сире, брудне або ж небезпечне житло мешканцям, у яких не залишається вибору, наголошується в публікації The Standard.

Нагадаємо, що у Великій Британії чоловік міг опинитися за ґратами через встановлення паркану біля свого будинку.

Раніше повідомлялося про те, як українські біженці орендують квартири й скільки витрачають на житло.