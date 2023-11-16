Багатодітна мати отримала €5718 і вибачення від влади за життя в "безлюдному" будинку (фото)
Керівництво міської ради попросило вибачення у матері трьох дітей за незручності. За словами житлового омбудсмена, орендодавець не знайшов джерело плісняви в будинку, а дах не ремонтували 67 тижнів.
В англійському Манчестері матері трьох дітей виплатили компенсацію в розмірі 5000 фунтів стерлінгів (більше ніж 5718 євро) після того, як її поселили в будинку, пронизаному вогкістю, пліснявою і стелею, яка протікає. Про це повідомляє The Daily Mail.
Міська рада Манчестера переселила сім'ю з чотирьох осіб, причому відповідальній компанії було заздалегідь відомо, що в будинку прогнила підлога на кухні та високий рівень вологості.
Попри всі прохання мешканців, компанія не змогла своєчасно усунути всі проблеми, а ремонт даху зайняв 67 тижнів.
Зрештою керівнику міської ради довелося просити вибачення у матері, ім'я якої не називається, за всі незручності, пов'язані з проживанням у "безлюдному будинку".
Омбудсмен із питань житлового будівництва Річард Блейкуей заявив, що мали місце множинні й серйозні порушення, і що домовласникові, який відповідав за стан будинку, знадобиться пройти серйозний курс навчання, щоб подібне надалі не повторилося.
"Сукупність невдач призвела до того, що молода сім'я залишилася практично бездомною через те, що будинок не був придатний для проживання", — заявив омбудсмен.
Повідомляється, що, до всього іншого, орендодавець не звертав уваги на скарги.
Один із дітей також спіткнувся на небезпечній садовій доріжці та пошкодив губу.
За словами омбудсмена, домовласник не зміг знайти причину вогкості та плісняви в будинку, чим продемонстрував нехтування добробутом і безпекою сім'ї, яка проживає в будинку.
Рекордні штрафи для орендодавців
За минуле літо домовласники в Лондоні були оштрафовані на рекордні 8,6 млн фунтів стерлінгів. Влада намагається боротися з недобросовісними орендодавцями, які надають холодне, сире, брудне або ж небезпечне житло мешканцям, у яких не залишається вибору, наголошується в публікації The Standard.
Нагадаємо, що у Великій Британії чоловік міг опинитися за ґратами через встановлення паркану біля свого будинку.
Раніше повідомлялося про те, як українські біженці орендують квартири й скільки витрачають на житло.