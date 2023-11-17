"Молодежь не успевает": 73-летняя женщина продолжает ходить по клубам в мини-юбках (видео)

Пенсионерка впервые в жизни смогла увидеть своего любимого диджея, а люди были поражены ее нарядом и уровнем энергии.

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73-летняя Линн Зекис продолжает посещать ночные заведения, надевая вызывающие наряды и продолжая танцевать. Она поделилась видеороликом из ночного клуба в TikTok.

Пенсионерку назвали "вдохновительницей" после того, как она сняла на видео, как посещает ночное заведение в топе и мини-юбке Zara на Ибице.

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Линн Зекис публикует в TikTok ролики, которые показывают ее жизнь с разных сторон.

"Клубная жизнь в 73 года. Не позволяйте возрасту остановить вас! Один раз в жизни удалось увидеть DJ Fisher!", — подписала она свое видео.

В начале роли Линн танцует сама, одетая в модный черно-белый корсет с сумкой кроссбоди. Она пошутила, что "готовится к 01:30 утра", что по ее мнению, нехарактерно даже для самых заядлых тусовщиков. Она отправила поцелуй в камеру, начав показывать ночную жизнь на Ибице.

"Ждите этого! DJ Fisher на подходе!" — написала пенсионерка, ожидавшая своего кумира.

Затем пожилая женщина переключила камеру на себя, и стало видно, что она улыбается, а ее глаза закрывают огромные черные солнцезащитные очки. Она "надула губки" и покачивала головой в такт, переключая камеру, чтобы максимально передать зрителям атмосферу.

Линн Зекис публикует в TikTok ролики, которые показывают ее жизнь с разных сторон Фото: TikTok

Ролик стал вирусным и быстро набрал боле 1,9 млн просмотров. DJ Fisher, которого она с нетерпением ждала, прокомментировал ее пост огненными эмодзи и словами "Сделай это". Женщина увидела сообщение и дала свой ответ.

"Делаю все, что в моих силах в этом зрелом возрасте", — написала она.

Другие, более молодые люди, заявили, что даже они не смогли бы справиться с такой тяжелой ночной тусовкой.

"Молодежь не успевает. Мне 26 лет, и я устаю просто стоя", — написала одна женщина.

Пенсионерка отметила, что когда она была моложе, то у нее было меньше энергии, потому что к ней предъявлялось больше требований. По ее мнению, с возрастом жизнь стает проще, и иногда у людей появляется второе дыхание.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.