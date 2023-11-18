Найди медведя в лесу: оригинальная оптическая иллюзия заставляет мыслить нестандартно (фото)

Автор головоломки предлагает найти животное на картинке с деревянной хижиной в лесу. Большинству людей не под силу это сделать из-за собственных стереотипов.

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Оптические иллюзии, заставляющие людей находить скрытые предметы, животных или другие объекты, тренируют воображение, внимательность к деталям и быстроту мышления. Один из таких примеров описал британский таблоид Daily Mirror.

На картинке представлена деревянная хижина в лесу, окруженная деревьями. От зрителя требуется определить, где спрятался медведь.

"Это может выглядеть как обычное место, но сможете ли вы его увидеть? Если нет, вы не одиноки. Большинству людей не удается заметить животное, потому что им мешают их предположения. Найдите минутку и осмотритесь внимательнее, попытайтесь мыслить нестандартно", — призывают авторы головоломки.

Многие пользователи социальных сетей были разочарованы, когда узнали загадочный ответ.

"Я искал настоящего медведя, не думаю, что очертания животных на ветвях деревьев похожи на него. Медведя почти так же трудно найти, как моего отца в продуктовом магазине", — приводит издание комментарии читателей.

Напомним, на снимке космического аппарата NASA было видно, как планета Юпитер "скорчила недовольную гримасу". На самом деле это был целый регион атмосферы планеты.

Фокус ранее приводил пример оптической иллюзии для настоящих детективов. В тюремной камере от охранника скрывался заключенный и нужно найти его за 5 секунд.