Лишь настоящий детектив может найти человека за 5 секунд на загадочной оптической иллюзии (фото)

В тюремной камере где-то скрывается заключенный. И он находится в неожиданном месте.

Related video

На этом изображении, которое является оптической иллюзией, в тюремной камере от охранника скрывается заключенный. Но только настоящий детектив сможет найти его всего за 5 секунд. Он находится в неожиданном месте, но сможете ли вы его обнаружить? Такую загадку предлагает разгадать издание Mirror.

Оптические иллюзии – это изображение, которые действительно бросают вызов нашим когнитивным способностям. Их интересно рассматривать в поисках скрытых элементов и это очень хорошая тренировка для мозга. На этой оптической иллюзии вам нужно отыскать заключенного, который спрятался в тюремной камере от надзирателя. Но есть одна проблема.

Важно

Увидят не все: что скрывается на новой оптической иллюзии, заполонившей Интернет (фото)

Эта проблема состоит в том, что у вас есть только 5 секунд, чтобы найти этого человека. Считается, что за это время человек может это сделать, если речь идет именно об этом изображении. Если вы сможете найти заключенного в тюремной камере за 5 секунд, то значит вы настоящий детектив и ваш мозг работает очень хорошо. Итак, внимательно посмотрите на изображение.

На этом изображении, которое является оптической иллюзией, в тюремной камере от охранника скрывается заключенный Фото: Pinterest

Здесь показана тюремная камера, в ней находится надзиратель, который пытается понять, куда исчез заключенный. Он смотрит на решетку на окне и видит, что она сломана. Значит, заключенный скорее всего сбежал из камеры через окно, но так ли это на самом деле? Нет, этот человек все еще прячется в камере в очень неожиданном месте. Так же он?

Если вам не удалось через 5 секунд найти заключенного в камере, это не значит, что его здесь нет. Он спрятался, поэтому продолжайте искать, даже несмотря на то, что положенное время истекло. Считается, что если очень внимательно посмотреть на все оставляющие этого изображения очень внимательно, то заключенного все же можно обнаружить очень быстро. Можно на некоторое время отвести взгляд, а затем посмотреть на оптическую иллюзию снова и ответ на загадку должен появиться. Если же вам не терпится узнать, где скрывается этот человек, то ответ находится ниже.

Если вам не удалось через 5 секунд найти заключенного в камере, это не значит, что его здесь нет Фото: Pinterest

Итак, могли ли вы подумать, что заключенный скрывается именно здесь? Конечно, если перевернуть изображение, то ответ станет более очевидным, хотя это не всегда работает.

Фокус уже писал о том, как известная оптическая иллюзия заставляет людей видеть черную дыру, которая растет. Эта иллюзия очень хорошо обманывает мозг человека.

Также Фокус писал о еще одной оптической иллюзии, секрет которой могут раскрыть только самые зоркие люди. На этом изображении нужно отыскать хорошо замаскированную цифру.