Два года без бритвы и дезодоранта: волосы подмышками помогли британке озолотиться (фото)

Для многих отказ от удаления волос на теле может показаться не комфортным, но, оказывается, он также может стать "золотой жилой".

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В современном мире отказ от бритья подмышками и использования дезодоранта может показаться некомфортным или даже негигиеничным, однако реальность такова, что он также может стать "золотой жилой", позволяющей заработать шестизначную сумму за год. По крайне мере об этом свидетельствует история 20-летней Черри, пишет The Mirror.

20-летняя британка Черри еще во время пандемии коронавируса завела аккаунт на OnlyFans, где подрабатывала, выкладывая фото под ником Cherry the Mistress. Параллельно девушка училась в университете и работала бариста, чтобы как-то сводить концы с концами.

Спустя несколько лет британка поняла, что вовсе не обязательно трудиться на нескольких работах, чтобы хорошо зарабатывать, ведь работа на OnlyFans приносит ей невероятные 29 839 долларов в месяц. В результате Черри бросила университета, чтобы полностью посвятить себя контенту для сайта для взрослых.

По словам девушки, не последнюю роль в ее популярности сыграл также и отказ от бритья и дезодоранта. Впрочем, далеко не все пользователи оказались в восторге: постоянные подписчики и поклонники называют Черри "королевой" и поддерживают ее отказ от бритья и дезодоранта, в то время как другие пользователи уже успели прозвать ее "снежным человеком", "чубакой" и "мужчиной", утверждая, что волосы подмышками — это негигиенично.

Два года Черри не бреет подмышк и это помогло ей заработать шестизначную сумму Фото: Instagram/@cherrythemistress.official

Так или иначе, а Черри удалось стать популярной и теперь в год ей удается зарабатывать на OnlyFans шестизначную сумму. Впрочем, по словам девушки, подписчики бывают разными и некоторые из них обладают собственными причудами, о которых не принято в обществе говорить открыто. В разговоре с журналистами Черри поделилась некоторыми необычными просьбами своих подписчиков. Например, некоторых из них просят девушку садиться на торты, мужчины порой просят унизить их, а некоторые предлагают ролевые игры, где Черри играет роль 15-метровой великанши, способной их раздавить.

Увы, не все пользователи в сети столь очаровательны и милы, как постоянные подписчики Cherry the Mistress, Черри также рассказала, что нередко сталкивается с хейтом в Сети. В то время как поклонники поддерживают девушку в ее отказе от бритья и использования дезодорантов, хейтеры то и дело пишут обидные комментарии. Некоторые даже утверждают, что из-за своего выбора Черри якобы не сможет найти парня. Впрочем, саму девушку это не задевает, а хейтерам она отвечает, что "парень у нее уже есть" и это никак не зависит от наличия волос на теле.

По словам девушки, большую часть жизни она сталкивалась с тем, что окружающие заставляли ее бриться, а потому ей захотелось остановиться и сделать нечто для себя. В результате она отказалась от бритья и использования дезодоранта, так как считает это не обязательным. Кроме того, Черри считает, что бритье в действительности является проявлением двойного стандарта, ведь мужчинам вовсе не обязательно брить подмышки, если они не желают этого сами. В то же время от женщин, как правило, ожидают удаления волос на теле.

Ранее Фокус писал о том, что бородатая женщина рассказала, почему перестала брить волосы на лице.