Два роки без бритви та дезодоранту: волосся під пахвами допомогло британці озолотитися (фото)

Для багатьох відмова від видалення волосся на тілі може здатися не комфортною, але, виявляється, вона також може стати "золотою жилою".

Related video

У сучасному світі відмова від гоління пахвами і використання дезодоранту може здатися некомфортною або навіть негігієнічною, проте реальність така, що вона також може стати "золотою жилою", яка дає змогу заробити шестизначну суму за рік. Принаймні про це свідчить історія 20-річної Черрі, пише The Mirror.

20-річна британка Черрі ще під час пандемії коронавірусу завела акаунт на OnlyFans, де підробляла, викладаючи фото під ніком Cherry the Mistress. Паралельно дівчина навчалася в університеті та працювала бариста, щоб якось зводити кінці з кінцями.

Через кілька років британка зрозуміла, що зовсім не обов'язково працювати на кількох роботах, щоб добре заробляти, адже робота на OnlyFans приносить їй неймовірні 29 839 доларів на місяць. У результаті Черрі кинула університет, щоб повністю присвятити себе контенту для сайту для дорослих.

За словами дівчини, не останню роль у її популярності зіграла також і відмова від гоління та дезодоранту. Утім, далеко не всі користувачі були в захваті: постійні підписники й шанувальники називають Черрі "королевою" і підтримують її відмову від гоління й дезодоранту, тоді як інші користувачі вже встигли прозвати її "сніговою людиною", "чубакою" та "чоловіком", стверджуючи, що волосся під пахвами — це негігієнічно.

Два роки Черрі не голить пахв і це допомогло їй заробити шестизначну суму Фото: Instagram/@cherrythemistress.official

Так чи інакше, а Черрі вдалося стати популярною і тепер на рік їй вдається заробляти на OnlyFans шестизначну суму. Утім, за словами дівчини, підписники бувають різними та деякі з них мають власні примхи, про які не заведено в суспільстві говорити відкрито. У розмові з журналістами Черрі поділилася деякими незвичайними проханнями своїх підписників. Наприклад, деяких з них просять дівчину сідати на торти, чоловіки часом просять принизити їх, а деякі пропонують рольові ігри, де Черрі грає роль 15-метрової велетенської жінки, здатної їх розчавити.

На жаль, не всі користувачі в мережі настільки чарівні й милі, як постійні підписники Cherry the Mistress, Черрі також розповіла, що нерідко стикається з хейтом у Мережі. У той час як шанувальники підтримують дівчину в її відмові від гоління і використання дезодорантів, хейтери раз у раз пишуть образливі коментарі. Деякі навіть стверджують, що через свій вибір Черрі нібито не зможе знайти хлопця. Утім, саму дівчину це не зачіпає, а хейтерам вона відповідає, що "хлопець у неї вже є" і це ніяк не залежить від наявності волосся на тілі.

За словами дівчини, більшу частину життя вона стикалася з тим, що оточуючі змушували її голитися, а тому їй захотілося зупинитися і зробити щось для себе. У результаті вона відмовилася від гоління і використання дезодоранту, оскільки вважає це не обов'язковим. Крім того, Черрі вважає, що гоління насправді є проявом подвійного стандарту, адже чоловікам зовсім не обов'язково голити пахви, якщо вони не бажають цього самі. Водночас від жінок, як правило, очікують видалення волосся на тілі.

Раніше Фокус писав про те, що бородата жінка розповіла, чому перестала голити волосся на обличчі.