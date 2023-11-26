Заперли на замок: кукла времен Второй мировой войны моргает и двигает ртом (видео)

Майкл Даймонд считает, что кукла 1940-х годов, которую ему подарил бывший заключенный нацистского лагеря времен Второй мировой войны, является призраком.

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Коллекционер Майкл Даймонд из Ливерпуля (Великобритания) получил в подарок жуткую и "призрачную" куклу времен Второй мировой войны. Когда он привез ее домой, с ней начали происходить "странные" вещи. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Во множестве фильмов ужасов присутствуют жуткие куклы, которые трясутся и двигают глазами. С такой "игрушкой" не хочется оставаться наедине. Однако для 48-летнего Майкла Даймонда это стало реальностью, когда он принес домой куклу "Мистер Фриц" времен Второй мировой войны.

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Житель Ливерпуля считает, что кукла 1940-х годов, которую ему подарил бывший заключенный нацистского лагеря времен Второй мировой войны, является призраком. Он стал замечать, что стеклянная витрина с куклой по ночам постоянно распахивается. Чтобы зафиксировать происходящее, Даймонд установил камеру GoPro, которая вела съемку в течение двух вечеров. Когда отец двоих детей просмотрел отснятый материал, он увидел, что дверца шкафа открыта, а рот и глаза куклы двигаются.

"Когда я впервые просмотрел видеозапись, у меня возникло странное чувство в животе. Я не был полностью удивлен тем, что происходило с дверцей. По крайней мере, раз или два в неделю я замечал, что она постоянно срывается с защелки. Я решил установить камеру ради интереса, чтобы посмотреть, не произойдет ли чего-нибудь. Когда что-то произошло, у меня возникло странное чувство, которое трудно описать. Меня это очень поразило, и я действительно испытал странное чувство. Я бы не сказал, что я боюсь Фрица, но я опасаюсь его", — рассказал британец.

Сейчас кукла заперта в шкафу на цепи с замком. Мужчина также накрыл ее одеялом. Фриц был подарен Даймонду в июле этого года и теперь выставлен в "комнате уродов" британца, где хранятся все его коллекционные вещи.

Сейчас кукла заперта в шкафу на цепи с замком Фото: SWNS

Издание отмечает, что эта жуткая кукла была сделана американским заключенным в немецком лагере времен Второй мировой войны Stalag II-B, который сейчас находится в городе Чарне в Польше. Даймонд считает, что до того, как попасть в плен, заключенный работал чревовещателем. Он считает, что в кукле обитают привидения, и в настоящее время закрыл шкаф в своем доме на цепь и накрыл одеялом.

"Дверь открывалась один или два раза в неделю, и я понял, что это странно. В первую ночь можно увидеть, как дверь распахивается. На следующую ночь можно увидеть, как двигаются глаза до открытия двери и после. Глаза мерцают, а рот слегка двигается вверх-вниз.Моей жене и дочери это не нравится. Я понимаю, почему людям может быть страшно, но меня это не пугает. Я хочу дать им постоянный дом. Я эмоционально привязываюсь к своим экспонатам", — добавил коллекционер из Ливерпуля.

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