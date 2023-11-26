Не садиться за штурвал самолета: французского пилота осудили за случайное сбивание парашютиста

Еще 5 лет назад Ален К. случайно сбил парашютиста, который попал на траекторию полета самолета. Случай стал смертельным.

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64-летний пилот Ален К. приговорен к одному году условно за непредумышленное убийство после того, как сбил крылом самолета парашютиста. Об этом сообщает CNN.

В Монтобане, что на юге Франции состоялось заседание суда по событию, которое произошло в июле 2018 года. Над городком Булок вблизи Тулузы пилот сбил парашютиста в вингсьюте. Французское бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации в 2020 году опубликовало результаты расследования. Самолет был на высоте примерно 4300 метров.

"Столкновение произошло между первым парашютистом в вингсьюте и левым крылом самолета через несколько секунд после того, как он выпрыгнул из самолета. Парашютист в вингсьюте погиб от удара", — говорится в отчете.

На борту самолета Piltaus PC-6 находилось 10 парашютистов и один тренер. 40-летний мужчина Николя Гали, который погиб от удара, прыгнул первым. Пилот подумал, что мог отойти от траектории снижения парашютистов после того, как повернул налево. Однако уже через несколько секунд он почувствовал сильный удар и понял, что сбил одного из парашютистов. Тот, кто прыгал вторым, имел камеру, которая и сняла трагическое событие.

Способствовать несчастному случаю могло несколько факторов: крутое снижение самолета, отсутствие визуального контакта пилота с группой парашютистов, а также отсутствие бортового инструктажа. К тому же медицинская справка запрещала Алене К. совершать полет без второго летчика.

Ассоциацию парашютного спорта, где работал Ален, оштрафовали на 20 тысяч евро. Также пилот получил пожизненный запрет на полеты на самолетах, добавляют в Bild. По мнению виновника, парашютист сам почему-то отклонился от траектории полета. Сам инцидент стал трагедией всей его жизни.

Напомним, СМИ писали, что 104-летняя женщина из Чикаго умерла после прыжка с парашютом с высоты 4114 метров.

Ранее девушка выпрыгнула на скейтборде из самолета, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса.