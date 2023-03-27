Попала в книгу рекордов Гиннесса: девушка выпрыгнула на скейтборде из самолета (видео)

Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что Летиция Буфони установила рекорд в самом высоком скольжении на скейтборде за пределами задней части летящего самолета. Этот трюк принес спортсменке новое достижение в карьере.

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29-летняя Летиция Буфони, чемпионка по скейтбордингу из Бразилии, установила новый мировой рекорд. Девушка проехалась на своем скейте по задней части самолета на высоте более 2,7 км, после чего спрыгнула с парашютом. Об этом сообщает UPI.

Сейчас женщина проживает в Южной Калифорнии. В городе Мерсед она поднялась на борт самолета C-130 Hercules со своим скейтбордом, что исполнить опасный трюк в воздухе.

Буфони надела на спину почти 10-кг парашют и выполнила слабое скольжение своим бордом по трубе, выходящей из задней части самолета на высоте более 2,7 км.

Летиция работала над проектом вместе с легендарным скайдайвером и членом команды Red Bull Air Force, Джеффри Провенцано Фото: Guinness World Records

Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что Буфони установила рекорд в самом высоком скольжении на скейтборде за пределами задней части летящего самолета. Этот трюк принес ей новое достижение в карьере.

"Безумно думать, что я первый человек, который катался на скейтборде в самолете и сделал трюк в воздухе. Я не знала, возможно это или нет", — сказала спортсменка.

Летиция работала над проектом вместе с легендарным скайдайвером и членом команды Red Bull Air Force, Джеффри Провенцано, который консультировал ее и был впечатлен ее способностями. Он отметил, что она великолепна как парашютист и был поражен ее быстрым обучением. Джеффри добавил, что Летиция уделяла много внимания деталям и отдавала себя на все сто процентов.

Летиция Буфони является рекордсменкой по числу выигранных золотых медалей на соревнованиях X Games

Издание отмечает, что Летиция Буфони является рекордсменкой по числу выигранных золотых медалей по скейтбордингу на соревнованиях X Games.

Ранее Фокус писал, что в США 60-летний мужчина сделал 3 264 отжимания за час. Роб Стирлинг хотел превзойти предыдущий рекорд, установленный в 2022 году. Во время ежедневных тренировок американец может сделать около 1 500 отжиманий за 30 минут.

Также сообщалось, что в Канаде родились необычные близнецы и сразу попали в Книгу рекордов Гиннеса. Малыши Адия и Адриал Надараджа родились за 126 дней до ожидаемой даты родов. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году близнецами в американском штате Айова.