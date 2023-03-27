Потрапила до книги рекордів Гіннеса: дівчина вистрибнула на скейтборді з літака (відео)

Книга рекордів Гіннеса підтвердила, що Летиція Буфоні встановила рекорд у найвищому сковзанні на скейтборді за межами задньої частини літака. Цей трюк приніс спортсменці нове досягнення у кар'єрі.

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29-річна Летиція Буфоні, чемпіонка зі скейтбордингу з Бразилії, встановила новий світовий рекорд. Дівчина проїхалася на своєму скейті по задній частині літака на висоті понад 2,7 км, після чого стрибнула з парашутом. Про це повідомляє UPI.

Наразі жінка проживає у Південній Каліфорнії. У місті Мерсед вона піднялася на борт літака C-130 Hercules зі своїм скейтбордом, щоб виконати небезпечний трюк у повітрі.

Буфоні одягла на спину майже 10 кілограмовий парашут і виконала легеньке сковзання своїм бордом по трубі, що виходить із задньої частини літака на висоті понад 2,7 км.

Летиція працювала над проектом разом із легендарним скайдайвером та членом команди Red Bull Air Force, Джеффрі Провенцано Фото: Guinness World Records

Книга рекордів Гіннеса підтвердила, що Буфоні встановила рекорд у найвищому сковзанні на скейтборді за межами задньої частини літака. Цей трюк приніс їй нове досягнення у кар'єрі.

"Дивно думати, що я перша людина, яка каталася на скейтборді в літаку і зробила трюк у повітрі. Я не знала, можливо це чи ні", — сказала спортсменка.

Летиція працювала над проектом разом із легендарним скайдайвером та членом команди Red Bull Air Force, Джеффрі Провенцано, який консультував її та був вражений її здібностями. Він зазначив, що вона чудова як парашутист. Джеффрі додав, що Летиція приділяла багато уваги деталям і віддавала себе на всі сто відсотків.

Летиція Буфоні є рекордсменкою за виграними золотими медалями на змаганнях X Games

Видання зазначає, що Летиція Буфоні є рекордсменкою за виграними золотими медалями зі скейтбордингу на змаганнях X Games.

Раніше Фокус писав, що в США 60-річний чоловік зробив 3264 віджимання за годину. Роб Стірлінг хотів перевершити попередній рекорд, встановлений у 2022 році. Під час щоденних тренувань американець може зробити близько 1500 віджимань за 30 хвилин.

Також повідомлялося, що в Канаді народилися незвичайні близнюки і одразу потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Малюки Адія та Адріал Надараджа народилися за 126 днів до очікуваної дати пологів. Попередній рекорд було встановлено у 2018 році близнюками в американському штаті Айова.