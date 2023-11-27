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МирФан

Усомнилась в чувствах: женщина огорчена нелепым предложением выйти замуж

предложение
Женщина осталась крайне недовольва долгожданным предложением выйти замуж

Девушка долго мечтала выйти замуж за своего избранника, но вместо романтического предложения стать его женой он проронил лишь сухие 5 слов и подарил ей коробку с кольцом.

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Для многих то, как им делают предложение, задает тон браку — независимо от того, хотите ли вы, чтобы вам сделали предложение в яркой манере или предпочитаете что-то милое и сдержанное. Однако одна женщина сочла свое предложение пренебрежительным, когда ее парень повернулся к ней и сказал пять слов, из-за которых она усомнилась, стоит ли ей вообще быть с ним дальше. Об этом сообщает издание Мirror.

Она отправилась в романтический поход со своим любимым и думала, что там он признается ей в чувствах и предложит стать его женой. Но она вдруг загрустила, так как думала, что он не собирается делать ей предложение после их восьмилетних отношений.

"Я не получила речи "Вот почему я люблю тебя" или величественного жеста с просьбой выйти за него замуж, он даже не опустился на одно колено", — рассказала она.

Как сообщила женщина, в последний день их похода ее спутник хотел уйти на рыбалку.

"Это был последний день нашего похода, и я действительно думала, что он собирается сделать предложение. В тот вечер он хотел только порыбачить, поэтому я села в свой каяк и больше часа плакала про себя. Я думала, что этого не произойдет, поскольку в течение недели он не делал предложений ни на красивых смотровых площадках, ни на закатах, а мы уезжали утром", — рассказала девушка.

Но когда мужчина закончил ловить рыбу, он пошел к своему грузовику, вернулся и вручил ей коробку с кольцом и сказал: "Это должно сделать тебя счастливой".

"Я не чувствую ничего, кроме разочарования от того, что никогда не испытаю того жеста любви, о котором мечтала всю свою жизнь. Каждый раз, когда у нас возникают разногласия или я чувствую себя нежеланной с его стороны, я вспоминаю о разочаровании, которое я испытываю по поводу этого предложения", — описала женщина свои чувства.

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.