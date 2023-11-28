Контролируют все: секретный отдел ЦРУ проводил поиски обломков НЛО по всему миру (видео)

Анонимные источники британского таблоида поделились инсайдами секретных операций под руководством директоров разведки США. По их словам правительству удалось обнаружить следы 9 крушений НЛО.

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Секретный отдел ЦРУ на протяжении десятилетий координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру. Об этом пишет Daily Mail.

По словам одного из источников британского таблоида, правительство США обнаружило по меньшей мере девять внеземных летательных объектов. Некоторые из них были разбиты в результате крушения, а два — полностью целы.

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Три источника, осведомленные об предполагаемых сверхсекретных операциях по поиску обломков НЛО, рассказали Daily Mail, что Управление глобального доступа (OGA) — подразделение научно-технического управления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) — с 2003 года играет центральную роль в организации сбора информации о том, что может быть космическими кораблями пришельцев.

Все три источника, говорившие на условиях анонимности, чтобы избежать преследований, были проинформированы лицами, участвовавшими в тех предполагаемых миссиях по поиску НЛО.

Издание отмечает, что эти шокирующие заявления звучат так, будто они взяты из научно-фантастического романа, они являются частью растущего числа доказательств, указывающих на то, что правительство США действительно может скрывать передовые аппараты, созданные не людьми.

Управление глобального доступа (OGA) Фото: Daily Mail

Источники, беседовавшие с британскими журналистами, пролили свет на то, как ЦРУ якобы координировало секретное извлечение и хранение якобы разбившихся или приземлившихся НЛО.

"Существует по меньшей мере девять аппаратов. Для разных из них были разные обстоятельства. Это связано с физическим состоянием, в котором они находятся. Если они разбиваются, то получают много повреждений. Другие же, два из них, совершенно целы", — рассказал один из источников, осведомленный об инсайдах программы НЛО.

По его словам, у ЦРУ есть система, которая может обнаружить НЛО, пока они еще замаскированы, и если космические аппараты приземляются, разбиваются или опускаются на землю, то специальные военные подразделения отправляются на спасение обломков.

Иллюстративное фото Фото: Express

Другой источник, осведомленный о роли OGA, сказал, что они специализируются на предоставлении американским военным возможности тайного доступа в те районы мира, куда их обычно "не пускают".

"По сути, они являются посредниками, позволяющими людям въезжать и выезжать из стран. Они очень умны и могут попасть в любую точку мира, они попадут куда захотят", — сказал он.

Также несколько источников, осведомленных о деятельности OGA, сообщили Daily Mail, что большинство ее операций связаны с более обычными задачами по поиску, например, блуждающего ядерного оружия, сбитых спутников или технологий противника. Но они утверждают, что некоторые миссии, координируемые отделом, были связаны именно с поиском НЛО.

"Задача состоит в том, чтобы просто доставить его под охрану и сохранить секретность. Фактическое физическое извлечение осуществляется военными. Но он не хранится под их контролем, потому что им приходится вести слишком много записей. Поэтому они довольно быстро передают их в частные руки"., — сказал один из них.

Документы, опубликованные Национальным управлением архивов и документации (NARA) в декабре 2016 года, показали, что OGA было одним из 56 отделов ЦРУ, а его начальник и заместитель составляли два из 286 чиновников директорского уровня в шпионском агентстве.

Управление глобального доступа входит в состав директората ЦРУ по науке и технологиям Фото: Daily Mail

Один из источников сообщил, что 24-я эскадрилья специальной тактики Командования специальных операций ВВС, базирующаяся на армейской авиабазе Поуп-Филд в Северной Каролине, также участвовала в охране территорий во время поиска разбившихся НЛО. По его словам, управление ЦРУ часто передает обломки или материалы для анализа частным аэрокосмическим подрядчикам, где они не подвергаются строгому государственному аудиту и могут быть защищены коммерческой тайной.

По словам нескольких других источников, многие из тех, кто участвует в этих программах, могут даже не подозревать, что имеют дело с обломками космических кораблей, из-за строгой секретности и закрытости информации в таких сверхсекретных программах.

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