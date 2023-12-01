"Обвели вокруг пальца": высокопоставленного чиновника уволили за сделки с выдуманной страной

Меморандум, подписанный двумя сторонами, предусматривал установление дипломатических отношений между двумя "странами". Лидера выдуманного государства разыскивают правоохранительные органы.

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На этой неделе высокопоставленный парагвайский чиновник был уволен после подписания меморандума о сотрудничестве со страной, которой, как он узнал впоследствии, не существует. Об этом пишет The Guardian.

Арнальдо Чаморро рассказал журналистам, что был уволен с должности руководителя аппарата министра сельского хозяйства после того, как подписал документ с якобы официальными представителями "Соединенных Штатов Кайласы" — представленных ему как южноамериканский остров.

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Чиновник был уволен в среду 29 ноября.

"Они (чиновники) приехали и выразили желание помочь Парагваю. Они представили несколько проектов, мы их выслушали, и на этом все закончилось", — сказал он, признав, что его одурачили.

По словам Чаморро, фальшивые чиновники также встречались с министром Карлосом Гименесом. Издание отмечает, что их мотивы не известны.

Меморандум, подписанный двумя сторонами, предусматривал установление дипломатических отношений между двумя "странами". В документе, снабженном бланком министерства и официальной печатью, Чаморро приветствует достопочтенного Нитьянанду Парамашивама, суверена Соединенных Штатов Кайласы и восхваляет его вклад в развитие индуизма, человечества и Республики Парагвай.

Далее в меморандуме рекомендуется, чтобы правительство Парагвая активно изучало возможность установления дипломатических отношений с Соединенными Штатами Кайласы и поддерживало их принятие в качестве суверенного государства в различные международные организации, включая Организацию Объединенных Наций.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Парагвайские СМИ сообщили, что Нитьянанда на самом деле является гражданином Индии, разыскиваемым за преступления, совершенные в его стране.

Министерство сельского хозяйства в своем заявлении выразило сожаление по поводу допущенных процедурных ошибок и заявило, что меморандум не может считаться официальным и не налагает на государство Парагвай никаких обязательств.

На веб-сайте Кайласы вымышленная страна описывается как "возрождение древней просвещенной индуистской нации, возрождаемой перемещенными индуистами со всего мира". Ее возглавляет самопровозглашенный гуру Нитьянанда, который разыскивается в Индии по нескольким обвинениям, включая сексуальное насилие. Его местонахождение неизвестно.

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