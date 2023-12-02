$48 за Nutella: канадка рассказала об астрономических ценах на продукты в Арктике (фото)

По статистике, в 2019 году семье из четырех человек в Северных территориях Канады приходилось тратить около 1680 долларов на еду в месяц.

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Жизнь в Арктике сопряжена не только с экстремальными температурами, полярными ночами, но и с грабительскими ценами на продукты. Об этом в Instagram рассказала жительница канадского севера Уиллоу Энн Аллен.

"Четыре куриные грудки в одном магазине стоят 47 долларов, а банка Нутеллы — 48", — объяснила 24-летняя Аллен, модель, инфлюенсер, активистка и студентка, которая родилась в городе Инувик на Северо-Западных территориях Канады.

Жительница канадского севера рассказала о ценах на продукты

Несмотря на то, что такие цены вызывают удивление в других регионах, для севера Канады — это норма.

По словам Ален, она прожила в северном регионе всю свою жизнь, но в дальнейшем переехала для обучения в школе.

"Я возвращаюсь домой каждый год на каникулы. Прошлую зиму я также провела дома, работая в региональной корпорации в качестве координатора", — объяснила она.

В опубликованном видео она также показала пакет апельсинов за 16 долларов, коробку черники за 10 и пиццу за 16.

Скромный поход в магазин обошелся ей в 215 канадских долларов (159 американских).

Жительница канадского севера рассказала о ценах на продукты

По статистике, в 2019 году семье из четырех человек, проживающей на Северных территориях, приходилось тратить порядка 1680 долларов на еду ежемесячно. В то время, как на юге Канады достаточно и 1000 долларов.

Продукты доставляют на лодках и самолетах, а регион уже на протяжении нескольких лет сталкивается с высокими ценами и проблемой продовольственной безопасности, ссылается Newsweek на данные канадского новостного сайта National Observer.

"На севере все гораздо дороже, чем в остальной части Канады, — объяснила Аллен. — В Инувике цены чрезвычайно высокие, но даже они не идут ни в какое сравнение с ценами в магазинах более отдаленных поселений".

Напомним, что Земля теряет свой ледяной щит — и Антарктида превращается из холодильника в батарею.

Также сообщалось, что уже через 10 лет Арктика потеряет ледовый покров, а белые медведи останутся без летнего пристанища.