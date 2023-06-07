Арктика потеряет ледовый покров: уже через 10 лет белые медведи лишатся летнего пристанища

Новые климатические модели предсказывают, что летний арктический лед может исчезнуть намного раньше, чем полагали ученые.

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Глобальное потепление планеты неумолимо надвигается, а вместе с ним и резкие изменения климата, с которыми человечеству и дикой природе придется столкнуться. Теперь исследователи полагают, что Арктика может потерять свой летний лед на десятилетия раньше, чем предполагали ученые, пишет Science Alert.

В шестом отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), опубликованному в 2021 году, предполагалось, что потеря арктического льда произойдет не раньше середины столетия, но, возможно, не позже его конца. Однако новая климатическая модель предполагает, что Арктика потеряет свой летний лед на десятилетия раньше — уже к 2035 году.

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Отметим, что еще в 2021 году ученые назвали данные IPCC слишком консервативными, а новое исследование лишь подтвердило это. В 2020 году другая климатическая модель уже предсказала, что мы потеряем летний морской арктический лед уже к 2035 году. Новейшая климатическая модель — лишь подтверждает ужасные предположения.

Новая модель основана на данных наблюдений за морским льдом, собранных в период с 1979 по 2019 годы. Анализ этих данных ясно показывает значительные явления таяния течение год, которые выходят далеко за пределы естественной изменчивости и являются гораздо более существенными в летние месяцы.

В ходе исследования международная группа ученых из Германии, Южной Кореи и Канады спроецировали эту климатическую модель на будущее и обнаружили, что морской лед начнет исчезать уже с 2030-х годов. При этом развитие событий не зависело от того, сколько ископаемого топлива было сожжено. Например, для сценариев с более низким уровнем выбросов, модель предсказывает более короткие периоды безо льда, которые ограничивались концом лета. В более пессимистичном сценарии Арктика была лишена льда с августа по сентябрь.

По словам исследователей, полученные ими данные подчеркивают важность влияния выбросов парниковых газов на Арктику и ее ледовый покров. Более того исследователи полагают, что в данный момент миру стоит сосредоточиться на планировании и адаптации к сезонному освобождению Арктики ото льдов.

Статистика свидетельствует о том, что только за последние 30 лет около 95% самого старого и толстого льда Арктики было безвозвратно утеряно, при этом более 70% нынешнего местного льда считаются "сезонными", то есть он не сохраняется в течение лета. Ученые предупреждают, что если последние льды Арктики растают — это будет иметь весьма удручающие последствия для местной дикой природы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что ледники Арктики кишат жизнью.