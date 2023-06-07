Арктика втратить льодовий покрив: вже через 10 років білі ведмеді втратять літній притулок

Нові кліматичні моделі передбачають, що літня арктична крига може зникнути набагато раніше, ніж вважали вчені.

Related video

Глобальне потепління планети невблаганно насувається, а разом із ним і різкі зміни клімату, з якими людству та дикій природі доведеться зіткнутися. Тепер дослідники вважають, що Арктика може втратити свій літній лід на десятиліття раніше, ніж припускали вчені, пише Science Alert.

У шостому звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), опублікованому у 2021 році, передбачалося, що втрата арктичного льоду відбудеться не раніше середини століття, але, можливо, не пізніше його кінця. Однак нова кліматична модель припускає, що Арктика втратить свій літній лід на десятиліття раніше – вже до 2035 року.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що ще 2021 року вчені назвали дані IPCC надто консервативними, а нове дослідження лише підтвердило це. 2020 року інша кліматична модель вже передбачила, що ми втратимо літній морський арктичний лід уже до 2035 року. Нова кліматична модель лише підтверджує жахливі припущення.

Нова модель заснована на даних спостережень за морським льодом, зібраних у період із 1979 по 2019 роки. Аналіз цих даних ясно показує значні явища танення протягом року, які виходять далеко за межі природної мінливості і є набагато суттєвішими в літні місяці.

Під час дослідження міжнародна група вчених із Німеччини, Південної Кореї та Канади спроєктувала цю кліматичну модель на майбутнє та виявила, що морський лід почне зникати вже з 2030-х років. Однак розвиток подій не залежатиме від того, скільки викопного палива було спалено. Наприклад, для сценаріїв з нижчим рівнем викидів, модель передбачає коротші періоди без льоду, які обмежувалися кінцем літа. У песимістичнішому сценарії Арктика була позбавлена льоду з серпня по вересень.

За словами дослідників, отримані ними дані наголошують на важливості впливу викидів парникових газів на Арктику та її льодовий покрив. Б більше, дослідники вважають, що наразі світу варто зосередитися на плануванні та адаптації до сезонного звільнення Арктики від льодів.

Статистика свідчить про те, що тільки за останні 30 років близько 95% найстарішого і найтовстішого льоду Арктики було безповоротно втрачено, зокрема понад 70% нинішнього місцевого льоду вважаються "сезонними", тобто він не зберігається протягом літа. Вчені попереджають, що якщо останні льоди Арктики розтануть — це матиме дуже гнітючі наслідки для місцевої дикої природи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що льодовики Арктики кишать життям.