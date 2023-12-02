Никогда так не делайте: эксперт поделилась секретами, как правильно украшать рождественскую елку

Специалист, чья работа заключается в том, чтобы превращать шикарные дома высокого класса в праздничную зимнюю страну чудес, рассказала о самых распространенных ошибках, которых следует избегать при украшении рождественских елок.

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Профессиональный декоратор Аманда Уейр поделилась своим опытом, как избежать распространенных ошибок при украшении рождественских елок. Имея шестилетний опыт управления магазином ShopHelloHolidays в Бентонвилле, штат Арканзас, она разместила в TikTok свои главные советы, пишет Mirror.

Ее первый совет: никогда не обматывайте елку лентой горизонтально.

Она говорит: "Это выглядит не очень хорошо. Возьмите ленту и (придерживайтесь) вертикальных (линий), горизонтальных (линий), сделайте петлю — только не обматывайте ее горизонтально вокруг елки".

Эксперт посоветовала использовать как можно больше цветов, чтобы елка стала яркой, современной и волшебной: "Не используйте только один узор и никогда не используйте только одну цветовую гамму. Я бы всегда смешивала их".

Еще один ценный совет — покупать украшения в непарных наборах и располагать их на елке в виде треугольников или ромбов. Размещение наборов по три или пять штук в треугольнике (один спереди и два в нижних углах) или формирование ромба с четырьмя шариками может создать привлекательный вид елки.

"Большинство людей размещают свои любимые шарики и украшения наугад, но если вы добавляете шарики, я советую покупать их в пачках по три или пять штук. Затем разместите их на елке треугольниками: один перед собой, один справа внизу, а другой слева внизу. Или вы можете создать форму ромба, используя четыре", — добавляет Уейр.

Также декоратор предлагает отдать предпочтение искусственной елке хорошего качества, а не настоящей. Она считает, что искусственную елку легче собрать вместе, хотя и признает очарование живых деревьев.

"Я бы никогда не купила живую елку, эти дни прошли. Это дешевле, звучит проще. Трудно сделать так, чтобы она выглядела целостно. Но это возможно, я делаю это каждый год. Да, вы, нью-йоркцы. Я делаю это для вас всех", — делится специалист.

Одной из распространенных ошибок, на которую она обращает внимание, является то, что люди забывают "разрыхлить" елку. Это можно сделать, добавив ветви искусственных деревьев или настоящие ветви. Тогда сама елка будет иметь более целостный и пышный вид.

Как профессионал, Аманда выступает против того, чтобы каждый год придерживаться одних и тех же тем, предпочитая смешивать старое и новое для свежего вида. Ее нетрадиционный подход распространяется и на ее интернет-магазин, где она продает причудливые безделушки, включая шприцы для ботокса, парики "Гарри Стайлз" и украшения для упаковок фаст-фуда, удовлетворяя разнообразные вкусы.

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Объясняя свои цены, Аманда отмечает, что стоимость украшения елки колеблется от $300 до $1500 в зависимости от ее размера и декоратора.

Мать двоих детей, которая бросила работу учительницы, чтобы стать профессиональным елочным декоратором, теперь берет более 1000 долларов (800 фунтов стерлингов) за елку.

"Магия действительно начинается, когда люди вывешивают свои рождественские украшения. Я занимаюсь тем, что делаю людей счастливыми", — добавляет она.

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