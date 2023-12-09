Как улучшить жизнь с соседями по квартире: 7 действенных способов

Если вы арендуете квартиру вместе с незнакомцем, постарайтесь узнать его получше до того как вашу жизнь отравят его бытовые привычки.

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Аренда квартиры в складчину с чужим человеком – часто бывает вынужденной мерой в целях экономии. Иногда такое соседство перерастает в крепкую дружбу, но может стать и источником сильного стресса и вынудить экстренно искать другое жилье. О том, как избежать разочарований и неприятностей при совместной аренде квартиры, рассказал сайт WiseBread

Если вы арендуете квартиру вместе с незнакомцем, однажды вы можете узнать о нем шокирующие вещи или просто устать от его бытовых привычек, которые отравляют вам жизнь. Но даже если человек, который занимает комнату через стенку, самый лучший сосед в мире, конфликты все равно могут возникнуть. Разберемся, как по максимуму избежать разногласий и наладить совместный быт.

1. Выбирайте внимательно

Заранее познакомьтесь с человеком, с которым вы собираетесь жить в одной квартире, чтобы убедиться, что ваши жизненные привычки совместимы. Если вы переезжаете к кому-то, убедитесь, что вам нравится, как содержится квартира, насколько там чисто, царит ли порядок или хаос, потому что, когда вы переедете, все будет точно так же.

2. Задайте все волнующие вас вопросы

Независимо от того, кто к кому переезжает, и вы и ваш будущий сосед будете стремиться произвести хорошее впечатление. Но кроме эмоционального контакта, который тоже важен, есть банальные бытовые привычки, которые могут быть несовместимы.

Задавайте простые вопросы без эмоциональной окраски и оценочных суждений. Это просто факты, которые определят, насколько комфортно будет возможное соседство:

Во сколько ты встаешь?

В какое время ты ложишься спать?

Слушаешь ли ты дома музыку?

Есть ли у тебя домашние животные?

Безобидные на наш взгляд привычки для других людей могут быть причиной стресса и, как следствие, приводить к конфликтам.

3. Расскажите прямо, его вы ждете от соседства

Если вы хотите или нуждаетесь в чем-то от своих соседей по квартире, четко попросите об этом. Легко расстроиться из-за того, кто случайно будит вас каждое утро, но если вы никогда не говорили, что теперь работаете в ночную смену, вы не можете его винить.

Это не значит, что ваши соседи по квартире могут или должны соглашаться на каждую вашу просьбу, но вы даже не сможете поговорить об этом, если изначально не будете четко понимать свои собственные потребности.

4. Поговорите об общем пространстве

Многие конфликты между соседями по квартире связаны с разными представлениями о пространстве и личных границах. Некоторые люди думают, что можно войти в любую комнату, если дверь не заперта, в то время как другие оценят стук, даже если дверь открыта настежь.

Большинство полагает, что они могут оставить свои вещи в общем пространстве – на кухне, в ванной или гостиной. В то же время есть и другие, которые не хотят спотыкаться о ваш рюкзак, оставленный на полу в гостинной, или искать место для своей зубной щетки на полке в ванной, заставленной тысячей флаконов вашей парфюмерии.

Сформулируйте свои потребности и желания относительно общего пространства и попросите соседей по комнате сделать то же самое. Если возник конфликт интересов, обсудите это и вместе решите, как действовать дальше.

5. Решите, как делать уборку

Независимо от того, разделите ли вы обязанности по уборке или составите график, обсудите это. Не предполагайте, что ваш сосед будет что-то делать, потому что большинство людей проходят мимо беспорядка, если не знают, что уборка входит в их обязанности.

Так что планируйте уборку и избегайте конфликтов.

6. Разберитесь с едой

Еда может стать огромным источником конфликтов для соседей по комнате. Есть миллион способов справиться с этим:

каждый покупает свое;

каждый делится;

что-то делится, что-то нет;

есть общая сумма на расходы на еду на день или неделю и т. д.

Решите, кто и когда будет готовить еду, независимо от того, питаетесь вы вместе или нет.

Будьте гибкими, обсуждайте нюансы, узнавайте, что важно для вашего соседа в питании, и четко обозначьте свои предпочтения. Выясните, что лучше подходит для всех, а затем будьте последовательны.

7. Конфликт – это нормально

Когда люди живут или работают вместе, периодически возникают конфликты, и это нормально. Если вы можете так воспринимать отношения с соседом по квартире, у вас есть все шансы встретить разногласия спокойно и найти здоровое взрослое решение.

Напомним, как стать морально сильнее. В современном мире жизненно важно сохранять психическую силу и эмоциональную стабильность. Привычки психически сильных людей помогут развить психическую устойчивость и легче реагировать на внешние раздражители.

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