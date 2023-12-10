"Хотим показать детям мир": 12-летняя девочка со своей семьей уже побывала в 47 странах

Родители считают, что путешествия учат детей многим жизненным навыкам. Многие места, где они побывали, не являются типичным семейным отдыхом.

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Планирование семейного отпуска никогда не бывает легким и мысль о дальнем перелете с несколькими детьми может показаться кошмаром для некоторых родителей. Но это, конечно, не соответствует действительности для семьи Клюковски, чьи дети посетили в общей сложности 110 стран, сообщает Newsweek.

12-летний Иона, 9-летний Мейсон и 4-летняя Элла начали путешествовать с почти с самого рождения. Теперь у них есть паспорт, полный штампов и воспоминаний на всю жизнь. От посещения чуда света Петры до купания в Мертвом море и подводного плавания на Кюрасао.

Иона побывала в 47 странах, число стран Мейсона не сильно отстает — 42 страны, а Элла — в 21. Конечно, ничего из этого не было бы возможно без их родителей — 41-летних Эшли и Лукаша, которые всегда придумывают, куда лучше поехать в путешествие их семье.

По словам Эшли Клюковски, они всегда выбирают альтернативные варианты отдыха, а не традиционные направления.

"Мы никогда не были в Диснейленде, но мы были в тематических парках. Я могу оправдать трату всех этих денег, так как получаем культурный опыт. Мы выбираем неизведанные места, хотим показать нашим детям мир", — сказал Клюковски.

Аккаунт семьи имеет более 32 000 подписчиков. Он наполнен видеороликами, показывающими "скрытые сокровища" по всему миру. Также они публикуют советы как "как избежать длинных очередей в аэропорту" и "как сделать семейные путешествия более доступными".

Мама признается, что чувствовала "тревогу" когда садилась на свой первый рейс с Ионой в детстве. К счастью, эти негативные чувства исчезли к тому времени, когда она взяла младшую дочь Эллу в ее первый полет в возрасте восьми недель.

"Чем больше вы путешествуете с детьми, тем легче это становится. Вам просто нужно помнить, что полет закончится, и вы переживете его. В конце концов, оно того стоит", — поделилась Эшли.

В каких странах побывали

Теперь, более десяти лет спустя, Иона отметила много дней рождений в разных странах, таких как Таиланд, Италия, Оман, Германия и Индонезия.

"Мы учились кататься на лыжах в Альпах, катались на верблюдах в Иордании, останавливались в лагере бедуинов в Омане, ели фондю в иглу в Швейцарии, посещали саамскую семью и кормили оленей в Норвегии, а еще до Эллы ездили на сафари в Намибию", — рассказал отец семейства.

4-летняя Элла этим летом преодолела на своих ножках более шести миль в Доломитовых Альпах, Италия.

Семья имеет средства для путешествий, потому что Лукаш работает в сфере продаж и маркетинга в глобальной корпорации. Недавно они жили в Швейцарии, что сделало многие страны более доступными для посещения.

"Мы довольны тем, как много нам удалось посетить много стран. Если бы не COVID, Элла, вероятно, посетила бы почти столько же стран, сколько ее сестра и брат.

"Многие места, где мы побывали, не являются типичным семейным отдыхом. Мы были в местах, которые считаются опасными, таких как Албания, Колумбия и Румыния, но нам понравилась каждая секунда", — отметила Эшли Клюковски.

Как экономит семья

Семья старается избегать отелей и часто выбирает жилье с кухней. Таким образом, траты на еду снижаются, поскольку могут покупать продукты в магазине или на базаре и готовить для своей семьи.

"Мы путешествуем в межсезонье или в непиковое время, чтобы получить более выгодные цены и меньшее скопление людей. И мы часто отправляемся в более отдаленные места, которые, как правило, дешевле", — добавила мама.

Некоторые участники опроса отметили, что поездка за границу не приносит отдыха детям, а некоторые заявили, что их дети еще слишком малы. Клюковски признает, что путешествовать с маленькими детьми непросто, но она настаивает, что хорошее намного перевешивает плохое.

"Мы хотим, чтобы они увидели, что мир стал намного больше, и чтобы они переживали все вместе, как семья. В этом так много преимуществ", — сказала она. "Наши дети растут без предубеждений — они познакомились с разными религиями, видели, как люди молятся в мечетях Турции и церквях в Польше. Путешествия учат их многим жизненным навыкам", — отметила Эшли.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что семья из Германии установила новый мировой рекорд. В собственном доме площадью 180 квадратных метров они разместили 555 лесных красавиц.