"Имеет право": семья раскритиковала мать, которая позволила 5-летней дочери изменить собственное имя

Каждый раз, когда кто-то обращался к ее дочери, используя "новое" имя, невестка супругов закатывала глаза и бормотала "настоящее".

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Родители девочки заявили, что "она имеет право называться так, как хочет", но смена имени вызвала скандал на семейном собрании, когда родственники отказались его использовать. Ее мама в Reddit рассказала подробности.

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Она рассказывала, что пятилетняя дочь решила сменить имя, и она позволила ей это сделать. Родители разрешили своей дочери, которую изначально звали Эммой, сменить имя. Женщина отметила, что новое, которое она не раскрыла, "ей подходит".

"Дети меняют свои мысли и проходят через различные фазы каждый день. В одну минуту они хотят быть пиратом, в следующую — принцессой", — говорится в заметке.

Изменение имени вызвало возмущение среди семьи супругов. На прошлой неделе семья из США отпраздновала ужин на День благодарения с братом папы, их невесткой и его пятилетней племянницей. Невестка сказала ей, что новое имя Эммы "не настоящее". Это женщину очень удивило.

Мама девочки объяснила, что вытащила дочь в середину комнаты, где все были. Присутствующие начали говорить о том, что пять — это слишком мало, чтобы делать такой выбор. Каждый раз, когда кто-то обращался к ее дочери, используя ее выбранное имя, невестка, по словам автора сообщения, закатывала глаза и бормотала настоящее имя ее дочери.

Пользовательница Reddit добавила, что на самом деле не ожидала такой реакции, поскольку это было слишком эмоционально. Ей посоветовали не делать из этой ситуации проблему.

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