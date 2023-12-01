"Має право": родина розкритикувала матір, яка дозволила 5-річній доньці змінити власне ім'я

Щоразу, коли хтось звертався до її доньки, використовуючи "нове" ім'я, невістка подружжя закочувала очі й бурмотіла "справжнє".

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Батьки дівчинки заявили, що "вона має право називатися так, як хоче", але зміна імені причинила скандал на сімейному зібранні, коли родичі відмовилися його використовувати. Її мама в Reddit розповіла подробиці.

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Вона розповідала, що п'ятирічна донька вирішила змінити ім'я, і вона дозволила їй це зробити. Батьки дозволили своїй доньці, яку спочатку звали Еммою, змінити ім'я. Жінка зазначила, що нове, яке вона не розкрила, "їй підходить".

"Діти змінюють свої думки і проходять через різні фази кожного дня. Однієї хвилини вони хочуть бути піратом, наступної – принцесою", – йдеться у дописі.

Зміна імені викликала обурення в родині подружжя. Минулого тижня сім'я зі США відсвяткувала вечерю на День подяки з братом тата, їхньою невісткою та його п'ятирічною племінницею. Невістка сказала їй, що нове ім'я Емми "не справжнє". Це жінку дуже здивувало.

Мама дівчинки пояснила, що витягла доньку в середину кімнати, де усі були. Присутні почали говорити про те, що п’ять — це занадто мало, щоб робити такий вибір. Кожен раз, коли хтось звертався до її доньки, використовуючи її обране ім’я, невістка, зі слів авторки допису, закочувала очі й бурмотіла справжнє ім’я її доньки.

Користувачка Reddit додала, що насправді не очікувала такої реакції, оскільки це було занадто емоційно. Їй порадили не роботи з цієї ситуації проблему.

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