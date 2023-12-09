Простые лайфхаки: 7 неожиданных применений пробок от шампанского

Пробки предназначены не только для закрытия бутылок вина и шампанского. Для них можно найти несколько полезных способов применения в быту и сократить количество бытовых отходов.

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Празднование Нового года у многих из нас ассоциируется с шампанским. Игристое вино весело пузырится в бокале и искрится в пламени новогодних гирлянд и бенгальских огней. Но после праздника, остаются пробки, которые мы выбрасываем в мусор, не задумываясь, насколько полезными они могут быть. Как использовать в хозяйстве натуральные пробки от шампанского, рассказало издание Sante+.

Эти идеи повторного использования оригинальны и просты в реализации.

1. Сделайте свечи для романтического вечера

Как и красное вино, зажженные свечи ассоциируются с романтикой. Итак, открыв бутылку вина или шампанского, не забудьте сохранить пробку, чтобы сделать свечу и зажечь ее во время романтического ужина.

Для этого в банку с медицинским спиртом поместите натуральную пробку, герметично ее закройте и оставьте на сутки. За это время пробка впитает спирт и будет прекрасно гореть.

Установите пробку в подсвечник и подожгите. Пробка горит очень медленно и при горении не выделяет токсичных паров для человека и окружающей среды. При условии, конечно, что она изготовлена из пробкового дерева, а не пластика.

Сделайте свечи для романтического вечера Фото: pinterest.com

2. Используйте пробку для ухода за комнатными растениями

Если у вас есть комнатные цветы, вы знаете, что застой воды в корнях ведет к их загниванию. Поэтому в вазонах крайне важен хороший дренаж. Вместо того, чтобы покупать керамзит или собирать камешки на обочине, используйте пробки от шампанского.

Вы можете положить их на дно горшка при пересадке растений. Такой пробковый дренаж обеспечит хорошую вентиляцию корней и позволит избежать застоя воды. Кроме того, сама пробка будет впитывать влагу, а при пересыхании почвы – отдавать ее обратно.

Вы также можете покрыть поверхность почвы в горшке пробками в качестве мульчи. Это помогает защитить почву от холода, избыточной влажности и, следовательно, плесени.

Используйте пробку для дренажа и мульчи Фото: Pexels

3. Избавьтесь от неприятного запаха в холодильнике

Еще одна суперпрактичная идея — использовать пробку для обслуживания холодильника. Потому что, даже если за ним хорошо ухаживать, в нем могут накапливаться запахи еды.

Известно, что пробка отлично поглощает неприятные запахи. Итак, если вы заметили, что в холодильнике появился неприятный запах, не медлите, расставьте несколько пробок по разным полкам. Они будут действовать как маленькие впитывающие губки, и от запаха не останется и следа

4. Сделайте подставку под горячее или элемент декора

Пробка — ценный ресурс, который поможет вам создать полезные предметы или декор для вашего интерьера.

Вы можете сделать подставку под горячее или пивной бокал, чтобы не портить скатерть или столешницу. Все, что нужно сделать – это нарезать пробки на кружочки одинаковой толщины и склеить их между собой.

По такой же технологии вы можете сделать какой-то декоративный элемент – все, на что хватит вашей фантазии!

Сделайте из пробок элемент декора Фото: Pexels

5. Развесьте на стенах картины и фотографии, не используя дрель

Этот способ подойдет для небольших предметов, которые вы хотите развесить на стенах.

Если вы не хотите сверлить дрелью стены, отрежьте кусочек пробки от шампанского толщиной около 1 см и приклейте его к стене суперклеем. Когда клей засохнет, вбейте в пробку небольшой гвоздик и повесьте картину или фотографию в рамке. Упругая структура пробки будет надежно держать гвоздь, стена останется целой.

5. Закупорьте открытые винные бутылки повторно

Если вы не допили вино, бутылку нельзя оставлять открытой, чтобы вино не выдохлось. Но если вы думаете, что пробку нельзя повторно вставить в бутылку, то это не так.

Есть способ, который позволит снова вставить ее в горлышко. Для этого погрузите пробку в кипяток минут на десять. Под воздействием высокой температуры пробка станет мягкой и вы сможете закрыть бутылку.

Закупорьте открытые винные бутылки повторно Фото: Pexels

6. Укажите места гостей на званом обеде

Еще одна оригинальная идея – используйте пробки, как подставки для табличек с именами гостей на званом обеде. Такие подставки будут уместны, если за столом будет подаваться вино.

Ножом сделайте в пробке надрез и вставьте в прорезь табличку с именем гостя.

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