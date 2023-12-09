Смех, сладости и поглаживания: 6 вещей, которые нравятся ребенку в утробе матери

Эксперты поясняют, что эмоции, которые переживают мать и плод во время беременности, являются фундаментальными и приводят к физиологическим изменениям в сенсорных системах плода.

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Эмоциональные связи между матерью и ребенком создаются задолго до того, как ребенок появляется на свет. Он чувствует и впитывает психологическое состояние матери, а также может передавать ей сигналы, чтобы сообщить, что ему нравится. Таким образом, еще до того, как вы сможете услышать голос своего ребенка, у вас появляется свой секретный язык, который формируется все 9 месяцев беременности. О том, что нравится детям еще до того, как они появятся на свет, рассказало издание Sante+.

Голос матери

Орган слуха у плода начинает функционировать к 20 неделе беременности. С этого момента он учится распознавать звуки и голоса.

И первый голос, который он слышит и начинает узнавать, принадлежит его матери. Кроме того, это его любимый голос, и по мере приближения срока родов он будет реагировать на него все больше и больше.

Теплые ванны

Вынашивание ребенка бывает утомительным для женщины, особенно в последнем триместре. Если в целом беременность протекает нормально, врач может разрешить теплые ванны, которые помогают расслабиться.

Более того, это может быть полезно не только для вас, но и для вашего ребенка, который любит этот момент спокойствия. Главное – не переусердствовать с температурой, чтобы не вызвать осложнения.

Поглаживания

Находясь в утробе матери, дети хорошо реагируют на внешние раздражители. Поэтому, когда вы слегка поглаживаете свой живот, ребенок нередко реагирует, толкаясь. Это доступный для него способ взаимодействия с внешним миром и общения с матерью. Для него это своего рода игра, так что не стесняйтесь играть!

Сладости

Если вы уже переживали беременность, то вероятно знаете, что в этот период постоянно хочется вкусняшек. В народе даже есть приметы, по которым пытаются определить пол будущего ребенка.

Говорят, что если хочется сладкого, то родится девочка, а если острого и соленого – мальчик. Но на самом деле, это не так. Просто у вашего будущего ребенка уже есть свои предпочтения в еде.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sage Journals, плод способен различать вкус продуктов, которые ест его мать через околоплодные воды. Исследователи утверждают, что большинство детей в утробе матери любят сладкое.

Смех матери

Смех заразителен, и даже если вы этого не чувствуете, ваш малыш радуется, когда вы смеетесь. Это происходит потому, что смех приводит к выбросу в кровь "гормонов счастья", которые действуют не только на мать, но и на ребенка.

По данным Futura-sciences, настроение или события, как положительные, так и отрицательные, пережитые во время беременности, оказывают влияние на плод, и он вместе с матерью чувствует как стрессы, так и радость. Итак, знайте: когда вы счастливы, ваш ребенок счастлив так же, как и вы.

Музыка

Когда ребенок начинает слышать, он слышит не только мамин голос, но и окружающие звуки, и в том числе музыку. Дети даже могут продемонстрировать свои музыкальные предпочтения, начиная брыкаться, когда звуки им не нравятся, и затихая под приятную мелодию. По словам доктора Рене Ван де Карра, акушера-гинеколога, плод дышит в ритме той музыки, которая ему нравится. Кроме того, слуховая стимуляция посредством музыки позволяет плоду увеличить количество нейронных связей в мозге и улучшить его рост.

Напомним, через 9 месяцев после Рождества как правило наблюдается бэби-бум. Ученые говорят, что дело не в количестве секса, а в том, что в увеличении количества зачатий детей в праздники есть биологический компонент, который зависит от времени года.

Ранее Фокус писал, что стресс, тревога и депрессия во время беременности могут повлиять на здоровье ребенка. Исследователи определили, что у детей, чьи мамы во время беременности испытывали стресс, тревогу или депрессию, чаще возникают проблемы с психическим здоровьем и поведением.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для получения рекомендаций по беременности обязательно обратитесь к врачу.