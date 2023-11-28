Стресс, тревога и депрессия во время беременности могут повлиять на здоровье ребенка

Исследователи определили, что у детей, чьи мамы во время беременности испытывали стресс, тревогу или депрессию, чаще возникают проблемы с психическим здоровьем и поведением.

Related video

Исследования показывают, что психическое здоровье женщины во время беременности сильно влияет на здоровье ее ребенка, особенно на его психику. В частности, дети с большей вероятностью имели симптомы СДВГ или проявляли агрессивное поведение, если их мамы во время беременности часто испытывали стресс или сильные переживания. Об этом пишет US. News.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Freepik

"Наше исследование показывает, что психологический стресс во время беременности оказывает небольшое, но стойкое влияние на риск агрессивного, расторможенного и импульсивного поведения детей", — отмечает Ирен Тунг, доцент кафедры психологии Калифорнийского государственного университета.

Для обзора исследователи объединили и проанализировали данные 55 исследований с участием более 45 000 участников.

Во всех исследованиях измерялись психоло-ємоциональное состояние женщин во время беременности, а затем измерялось "экстернализирующее поведение" их детей – симптомы психического здоровья, направленные на других.

Исследователи для анализа брали исключительно те исследования, в которых состояние матери анализировалось как во время, так и после беременности, чтобы иметь возможность соотнести влияние послеродовых проблем на психическое здоровье и развитие новорожденных.

Ученые обнаружили, что негативные психологические состояния во время беременности повышают риск возникновения проблем с психическим здоровьем у их детей после рождения.

Фото: Freepik

Этот эффект работает одинаково как для мальчиков, так и для девочек и наиболее сильно проявляется в раннем детстве, с 2 до 5 лет, но может сохраняться вплоть до подросткового возраста.

Исследователи предполагают, что воздействие гормонов стресса в утробе матери может повлиять на развитие мозга ребенка. Тунг и ее коллеги занимаются исследованием, которое позволит понять какие типы поддержки необходимы женщине во время беременности для защиты от стресса.

"Большинство существующих исследований сосредоточено на белых, представителях среднего класса и с высшим образованием, но опыт экономического неравенства и отсутствия доступа к медицинской помощи, как известно, способствует стрессу во время беременности", — сказала Тунг в пресс-релизе журнала.

Напомним,эти 6 напитков повысят иммунитет и защитят от простуд.

Ранее Фокус писал о том, что утром все сложнее выбираться из теплой постели, однако несколько простых советов помогут вам избавиться от зимней хандры и встречать день с новой энергией.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.