Успеть за 20 дней: чек-лист обязательных дел до Нового года
Перед Новым годом у нас обычно так много планов, и столько всего нужно сделать, что голова идет кругом. Чтобы ничего не упустить и еще успеть отдохнуть перед праздником, составьте чек-лист предновогодних дел.
Новогодняя ночь – праздник, когда загадываются желания и совершаются чудеса. Чтобы успеть подготовиться к празднику, надо заранее все спланировать: украсить дом, накрыть стол, встретить гостей и еще куча других важных дел. Как в этой суматохе ничего не забыть и еще успеть отдохнуть, рассказал сайт "Знай".
Чтобы все важные дела были сделаны и при этом остались силы праздновать Новый год, нужно следовать трем простым правилам:
- Составьте чек-лист задач, которые нужно успеть сделать до Нового года.
- Оцените свои силы и вычеркните то, что вы точно не успеете.
- Распределите дела между членами семьи и обозначьте сроки, когда и что нужно сделать.
А теперь перейдем к списку неотложных предновогодних дел.
Наведите порядок в голове и доме
И психологи, и эзотерики говорят, что наводя порядок в окружающем вас пространстве, вы очищаете свое сознание и упорядочиваете мысли. Поэтому начните подготовку с того, чтобы расчистить место для всего хорошего, что обязательно придет в ваш дом в будущем году:
- выбросите хлам и ненужные вещи, которыми вы не пользуетесь;
- сделайте генеральную уборку в доме;
- оцените свои отношения с другими людьми и избавьтесь от токсичного окружения;
- простите тех, кто вас обидел – отпустите прошлое;
- попросите прощения, если кого-то обидели вы;
- если вы давно собирались сказать что-то важное близкому человеку, сделайте это до Нового года;
- приведите в порядок финансы: отдайте долги, проанализируйте свои расходы в уходящем году;
- удалите все лишнее из памяти телефона и компьютера;
- завершите все текущие дела на работе, не оставляйте "хвостов";
- подведите итоги прошедшего года, чего вам удалось добиться, насколько вы довольны своими успехами.
Когда вы очистите пространство вокруг себя, можно начинать непосредственно готовиться к празднику.
Приготовьте или купите все необходимое
Спланируйте, встречу Нового года заранее. Определитесь, где пройдет вечеринка, в какой компании вы будете праздновать и что вам понадобится для подготовки:
- купите билеты, если вы собираетесь куда-то поехать или пойти;
- если будете сами готовить праздничный ужин, составьте новогоднее меню с учетом кулинарных предпочтений ваших гостей;
- составьте список продуктов и сделайте закупку заранее, чтобы не стоять в очередях перед самым новым годом;
- если нужно, договоритесь с кем-то из друзей или родных о помощи в закупке продуктов или готовке;
- продумайте, как вы украсите дом к Новому году, распределите задания между членами семьи;
- решите, в чем вы будете встречать Новый год: заранее подготовьте наряд или купите что-то новое;
- купите подарки родным, близким, друзьям и коллегам;
- если вы хотите поздравить людей, которые живут далеко от Вас отправьте им подарки или открытки заранее, чтобы они успели и получить до праздника;
- выделите время для себя, чтобы расслабиться перед праздниками: сходите в спа-салон, на массаж;
- запишитесь заранее в салон красоты и сделайте прическу и маникюр.
Отдохните
В предпраздничной суете найдите время для ежедневных маленьких радостей:
- устройте с семьей киномарафон новогодних фильмов;
- начните читать книгу, которую давно присмотрели;
- встретьтесь с родными и друзьями, с которыми вы не планируете вместе встречать новый год;
- устройте романтический вечер с любимым человеком и вместе помечтайте о будущем;
- вспомните самые счастливые моменты уходящего года, мысленно поблагодарите Вселенную и людей в вашей жизни, за все, что случилось в этом году;
- сделайте себе подарок, чтобы поднять настроение;
- запланируйте как минимум 2-3 часа отдыха на 31 декабря, чтобы не зевать в новогоднюю ночь.
Постройте планы на будущий год
Сделайте паузу в череде неотложных дел, и подумайте, чего вы ждете от наступающего года:
- обновите свое резюме, подумайте о новых возможностях, карьерном и профессиональном росте;
- попробуйте в наступающем году что-то новое: например, откройте для себя новое увлечение, запишитесь в спортзал или начните учить иностранный язык;
- сделайте карту желаний: оформите ее как коллаж из фотографий, нарисуйте или составьте таблицу целей;
- выберите одно, самое заветное желание и решите, как вы будете его загадывать, когда часы будут бить двенадцать раз в новогоднюю ночь.
После того, как вы составите список дел до Нового года, оцените, сколько времени вам на это понадобится. И не пытайтесь объять необъятное:
- вычеркните то, на что у вас точно не хватит сил;
- отметьте дела, которые нужно делегировать близким;
- выделите то, что является самым главным и приступайте к реализации планов.
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