Улыбнулась фортуна: в отеле во время уборки нашли бриллиантовое кольцо за $800 тысяч

Руководство Ritz Paris поблагодарило своих сотрудников за добросовестную и профессиональную ежедневную работу.

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Работники парижского отеля Ritz нашли в мешке для пылесоса ранее потерянное бриллиантовое кольцо малазийской бизнес-леди. Стоимость украшения оценивается в более 800 тысяч долларов (29,5 млн грн), пишет французская газета Le Parisien.

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Кольцо нашли в воскресенье, 10 декабря. За два дня до этого гостья Ritz сообщила местным правоохранителям о таинственном исчезновении драгоценности. По словам потерпевшей, в пятницу вечером она пошла за покупками, а когда вернулась в свой номер, то заметила, что кольцо, оставленное на столике, бесследно исчезло.

"Благодаря добросовестным поискам работников службы безопасности кольцо нашли сегодня утром. Наша гостья рада услышать эту новость. Мы хотим поблагодарить сотрудников Ritz Paris за добросовестную и профессиональную ежедневную работу", — сообщили представители отеля.

В их заявлении также указано, что исчезновение украшения не связано с кражей, ведь расстроенная потерянной драгоценностью женщина сначала подумала, что ее обокрали.

Отель Ritz Paris во Франции Фото: lookandluxury

Руководство Ritz предложило бизнес-леди три бесплатные ночи в отеле в качестве компенсации за неудобства, но она отказалась. Ее адвокаты, Робин Бинсар и Ребекка Чайлдс, поблагодарили полицейских и сотрудников отеля за расследование, проведенное в рекордно короткие сроки.

Напомним, ранее Фокус писал о туристе, который после отдыха в одном из самых модных отелей Эдинбурга (Великобритания), оставил резко негативный отзыв на TripAdvisor. Мужчина раскритиковал отель Royal Leonardo за размещение в номере стоимостью 300 фунтов стерлингов (более 13 тыс. грн) за ночь с видом на баки для мусора.

Кроме того, мы рассказывали, что Уэсли Барнса из США посадили в тюрьму из-за негативного отзыва об отеле Sea View Resort. За это мужчине грозило до двух лет лишения свободы. Сотрудники отеля утверждают, что американский турист написал "серию оскорбительных отзывов", после чего администрация решила обратиться в полицию.