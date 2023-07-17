"Никто не улыбается": турист был заключен в тюрьму из-за негативного отзыва о гостинице

Уэсли Барнс посетил островной курорт в июне 2020 года. Мужчина оставил отзыв с одной звездой об отеле, пожаловавшись на недружелюбный персонал. После этого администрация обратилась в полицию.

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В 2020 году в Таиланде Уэсли Барнс из США посадили в тюрьму из-за негативного отзыва об отеле Sea View Resort. За это мужчине грозило до двух лет лишения свободы. Об этой истории рассказывает Daliy Star.

Сотрудники гостиницы, утверждают, что американский турист написал "серию оскорбительных отзывов", после чего администрация решила обратиться в полицию.

Барнс был арестован и провел две ночи в тюрьме, ему грозил двухлетний срок заключения. После этого случая TripAdvisor разместил предупреждение о негативных отзывал на странице тайского отеля.

Американец посетил островной курорт в июне 2020 года. Он оставил однозвездочный отзыв об отеле, озаглавив его так: "Недружелюбный персонал и ужасный менеджер ресторана".

"Недружелюбный персонал, никто никогда не улыбается. Они ведут себя так, как будто не хотят никого видеть. Менеджер ресторана был хуже всех. Он из Чехии. Он крайне груб и невежлив с гостями. Найдите другое место. Есть много мест с более приятным персоналом, который рад, что вы остановились именно у них", — написал Барнс.

Представители отеля утверждали, что они попросили туриста удалить свой отзыв, и когда он отказался, обратились в полицию, обвинив его в клевете.

На странице отеля Sea View Resort на сайте Tripadvisor в верхней части появилась красная надпись Фото: Alamy

Издание отмечает, что в Таиланде существуют строгие законы против клеветы, нарушение которых может привести к двухлетнему тюремному заключению или штрафу в размере 200 000 бат (6 300 долларов). TripAdvisor оплатил юридические расходы Барнса, и считается, что все три стороны достигли соглашения, согласно которому обвинения будут сняты, а отзыв будет удален.

Однако Sea View утверждает, что туристический сайт нарушил соглашение, добавив уведомительное сообщение.

На странице отеля Sea View Resort на сайте Tripadvisor в верхней части появилась красная надпись, предупреждающая потенциальных гостей.

"Этот отель или лица, связанные с этим отелем, возбудили уголовное дело против пользователя TripAdvisor в связи с тем, что этот путешественник написал и опубликовал отзывы в интернете. В результате автор отзыва провел время в тюрьме. TripAdvisor лучше всего служит своим пользователям, когда путешественники могут свободно делиться своим мнением и опытом на нашей платформе — как положительным, так и отрицательным", — написано в уведомлении.

Ранее Фокус сообщал, что семейную пару выгоняют из Австралии, потому что они "слишком старые". Гленн и Шина Тунниклифф вынуждены покинуть свой австралийский дом, бизнес и оставить своих детей.

Также стало известно, что мужчина несколько лет жил в 5-звездночном отеле и не платил. Ему также предъявляют обвинения в сговоре с персоналом с целью сокрытия растущего долга.