"Ніхто не усміхається": туриста ув'язнили через негативний відгук про готель

Веслі Барнс відвідав острівний курорт у червні 2020 року. Чоловік залишив відгук із однією зіркою про готель, поскаржившись на недружній персонал. Після цього адміністрація звернулася в поліцію.

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У 2020 році в Таїланді Веслі Барнса зі США посадили до в'язниці через негативний відгук про готель Sea View Resort. За це чоловікові загрожувало до двох років позбавлення волі. Про цю історію розповідає Daliy Star.

Співробітники готелю стверджують, що американський турист написав "серію образливих відгуків", після чого адміністрація вирішила звернутися в поліцію.

Барнс був заарештований і провів дві ночі у в'язниці, йому загрожував дворічний термін ув'язнення. Після цього випадку TripAdvisor розмістив попередження про негативні відгуки на сторінці тайського готелю.

Американець відвідав острівний курорт у червні 2020 року. Він залишив однозірковий відгук про готель, підписавши його так: "Недружній персонал і жахливий менеджер ресторану".

"Недружній персонал, ніхто ніколи не усміхається. Вони поводяться так, ніби не хочуть нікого бачити. Менеджер ресторану був найгіршим. Він із Чехії. Він украй грубий і неввічливий із гостями. Знайдіть інше місце. Є багато місць із приємнішим персоналом, який радий, що ви зупинилися саме в них", — написав Барнс.

Представники готелю стверджували, що вони попросили туриста видалити свій відгук, і коли він відмовився, звернулися в поліцію, звинувативши його в наклепі.

На сторінці готелю Sea View Resort на сайті Tripadvisor у верхній частині з'явився червоний напис Фото: Alamy

Видання зазначає, що в Таїланді існують суворі закони проти наклепу, порушення яких може призвести до дворічного тюремного ув'язнення або штрафу в розмірі 200 000 бат (6 300 доларів). TripAdvisor оплатив юридичні витрати Барнса, і вважається, що всі три сторони досягли угоди, згідно з якою звинувачення буде знято, а відгук буде видалено.

Однак Sea View стверджує, що туристичний сайт порушив угоду, додавши попереджувальне повідомлення.

На сторінці готелю Sea View Resort на сайті Tripadvisor у верхній частині з'явився червоний напис, що попереджає потенційних гостей.

"Цей готель або особи, пов'язані з цим готелем, порушили кримінальну справу проти користувача TripAdvisor у зв'язку з тим, що цей мандрівник написав і опублікував відгуки в інтернеті. У результаті автор відгуку провів час у в'язниці. TripAdvisor найкраще служить своїм користувачам, коли мандрівники можуть вільно ділитися своєю думкою і досвідом на нашій платформі — як позитивним, так і негативним", — написано в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що сімейну пару виганяють із Австралії, тому що вони "занадто старі". Гленн і Шина Тунікліфф змушені покинути свій австралійський будинок, бізнес і залишити своїх дітей.

Також стало відомо, що чоловік кілька років жив у 5-зірковому готелі та не платив. Йому також висувають звинувачення у змові з персоналом із метою приховування зростання боргу.