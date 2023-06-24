603 дні в шикарному номері: чоловік кілька років жив у 5-зірковому готелі і не платив

Чоловік заборгував готелю понад 5 мільйонів рупій, що еквівалентно майже 70 тисячам доларів. Йому також висувають звинувачення у змові з персоналом з метою приховування боргу, що збільшується.

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В Індії чоловіка, ім'я якого вирішили не називати, звинувачують у тому, що він проживав у 5-зірковому готелі близько 2 років, але ніколи не розплачувався за надані послуги. Про це пише Ladbible.

Чоловік провів 603 дні в розкішному готелі Roseate House, розташованому поруч з аеропортом Делі, перш ніж хтось із робітників виявив, що він не оплачує своє проживання і не має права на перебування там. Після виявлення цього обману менеджери готелю повідомили про це поліції.

Згідно із заявою представників готелю, чоловік заборгував їм понад 5 мільйонів рупій, що еквівалентно майже 70 тисячам доларів. Йому також висувають звинувачення у змові з персоналом з метою приховування боргу, що збільшується.

За даними розслідування, обвинувачений зареєструвався 30 травня 2019 року, забронювавши проживання тільки на одну ніч. Однак, використовуючи різні методи, він зміг залишатися в готелі до 22 січня 2021 року. Видання зазначає, що один зі співробітників нібито продовжив термін його перебування, попри те, що він за це не платив.

Ймовірно, схема полягала в шахрайстві з чужими рахунками або обміні одного рахунку на інший, що забезпечувало непомітність злочинця. Однак, зрештою його махінації було виявлено.

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