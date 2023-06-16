Мають кинути все: сімейну пару виганяють з Австралії, бо вони "занадто старі"

Гленн і Шина Туннікліфф змушені залишити свій австралійський будинок, тому що влада країни вважає їх "занадто старими". Сімейна пара може втратити свій будинок, бізнес та залишити своїх дітей.

Related video

Гленну і Шині Туннікліфф всього 57 і 50 років, але після візових змін вони вважаються занадто старими для постійного проживання в Австралії. Їх змушують виїхати, і вони мають залишити країну до 4 серпня. Про це пише Daily Star.

Британська пара проживає у Східному Сассексі, Австралія, з 2015 року. Вони живуть разом із дочками Тамзін і Моллі, але їм сказали виїхати через дивні нові правила, які забороняють постійне проживання в Австралії особам старше 45 років, які не є громадянами країни.

Це означає, що пара має виїхати, причому Шина буде змушена закрити свій успішний туристичний бізнес, в якому працюють ще троє людей. Вони мають покинути країну до 4 серпня.

"Ми не хочемо повертатися до Великобританії, ми прожили тут життя. Тепер, коли ми переступили магічний рубіж у 45 років, для нас немає шляху до PR (постійного місця проживання). Австралія класифікує нас як надто старих, але саме у нас є досвід і підготовка. Крім цього, ми не хочемо кидати дітей", — сказала Шина, виступаючи перед місцевим каналом новин 9 News.

Сімейній парі сказали виїхати через дивні нові візові правила Фото: Sheena Tunnicliff

Згідно з Visa Envoy, пара має кілька шляхів отримання постійної візи, але для цього їм потрібно бути в групі з високим рівнем доходу або отримати візу, засновану на професійних навичках, що вимагатиме від них обох змінити роботу.

Інший варіант — розлучитися та знайти австралійського партнера, щоб отримати візу разом із ним.

"Ми — звичайна робоча сім'я, яка зіткнулася з усіма візовими змінами за ці роки. Нам дуже прикро залишати країну, але треба щось робити. Я розумію, чому вони хочуть бути жорсткими, але я не розумію, чому хтось не дивиться на нас як на сім'ю", — додала жінка.

Раніше Фокус писав, що стюардеса погрожувала підірвати літак, щоб перешкодити колишньому хлопцеві. Даніела Карбоне використовувала програмне забезпечення для спотворення голосу, щоб загрожувати пілотові. Через дії стюардеси авіакомпанія зазнала збитків у розмірі близько мільйона доларів.

Також повідомлялося, що через закриття покинутого пірсу люди не можуть знайти море. Другий за віком причал Великобританії має багату історію, але в наші дні він не в найкращому стані. У деяких місцях висять різдвяні прикраси, через що місто нагадує місце з фільму жахів.