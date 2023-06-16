Должны бросить все: семейную пару выгоняют из Австралии, потому что они "слишком старые"

Гленн и Шина Тунниклифф вынуждены покинуть свой австралийский дом, потому что власти страны посчитали их "слишком старыми". Семейная пара может потерять свой дом, бизнес и оставить своих детей.

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Гленну и Шине Тунниклифф всего 57 и 50 лет, но после визовых изменений они считаются слишком старыми для постоянного проживания в Австралии. Их вынуждают уехать, и они должны покинуть до 4 августа. Об этом пишет Daily Star.

Пожилая британская пара проживет в Восточном Сассексе, Австралия, с 2015 года. Они живут вместе с дочерьми Тамзин и Молли, но им сказали уехать из-за странных новых правил, запрещающих постоянное проживание в Австралии лицам старше 45 лет, не являющимся гражданами страны.

Это означает, что пара должна будет уехать, причем Шина будет вынуждена закрыть свой успешный туристический бизнес, в котором работают еще три человека. Они должны уехать до 4 августа.

"Мы не хотим возвращаться в Великобританию, мы прожили здесь жизнь. Теперь, когда мы перешагнули магический рубеж в 45 лет, для нас нет пути к PR (постоянному месту жительства). Австралия классифицирует нас как слишком старых, но именно у нас есть опыт и подготовка. Кроме этого мы не хотим бросать детей", — сказала Шина, выступая перед местным новостным каналом 9 News.

Семейной паре сказали уехать из-за странных новых визовых правил Фото: Sheena Tunnicliff

Согласно Visa Envoy, у пары есть несколько путей получения постоянной визы, но для этого им нужно быть в группе с высоким уровнем дохода или получить визу, основанную на профессиональных навыках, что потребует от них обоих сменить работу.

Другой вариант — развестись и найти австралийского партнера, чтобы получить визу вместе с ним.

"Мы — обычная рабочая семья, которая столкнулась со всеми визовыми изменениями за эти годы. Нам очень обидно покидать страну, но нужно что-то делать. Я понимаю, почему они хотят быть жесткими, но я не понимаю, почему кто-то не смотрит на нас как на семью", — добавила женщина.

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