Городок бросили в спешке: из-за закрытия заброшенного пирса люди не могут найти море (фото)

Второй по возрасту пирс Великобритании имеет богатую историю, но в наши дни он находится не в самом лучшем состоянии. В некоторых местах все еще висят рождественские украшения, из-за чего город напоминает место из фильма ужасов.

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Британский приморский городок Саутпорт, Мерсисайд переживает трудности после того, как пирс и парк аттракционов оказались в состоянии постоянной изоляции из-за закрытия по санитарным нормам и технике безопасности. Ситуация стала только хуже с "исчезновением моря". Об этом пишет Daily Star.

Причал на котором находятся заброшенные аттракционы и закусочные был закрыт в течение пяти месяцев и не подает признаков того, что он снова откроется. Павильон пирса, выглядит так, будто его бросили в спешке. В некоторых местах все еще висят рождественские украшения, из-за чего город напоминает место из фильма ужасов.

Второй по возрасту пирс Великобритании имеет богатую историю, но в наши дни он находится не в самом лучшем состоянии. Местные жители обратили на это внимание. 67-летний Колин Джеймисон, который был оператором двух аттракционов на причале, жалуется на нынешнее положения дел. Он сказал, что это похоже на изоляцию, только без государственной помощи и субсидий, которые предприятия получали на протяжении всей пандемии.

Город напоминает место из фильма ужасов Фото: Saffron Otter

"Любая компания, которая не работает в течение шести месяцев, разорится, и персонал уйдет. Это ужасно, у нас нет дохода. Чем дольше это будет продолжаться, это убьет нашу компанию. Я использую то, что осталось в банке, чтобы удержаться на плаву. У меня две дочери, одной 42 года, другой 35. Они работают на меня, мой зять работает на меня, вся семья работает на меня. Они все страдают", — заявил мужчина.

В рамках договора аренды он вынужден выполнять требования по охране труда и технике безопасности, связанные с пирсом.

"Это просто позор. Это отталкивает людей, они не могут добраться до нас, поэтому это сказывается на нас. Вы больше не можете легко добраться до пляжа", — сказал Макс Райт, управляющий закусочной "У Райта", расположенной на пирсе.

Закусочной "У Райта", расположенная на пирсе Фото: Saffron Otter

Посетители также жаловались на то, что море находится довольно далеко и до него трудно добраться.

"Пляж чистый, но где же море? Мы дошли до конца пирса, а моря все еще нет", — сказал один из посетителей.

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