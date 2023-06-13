Містечко кинули поспіхом: через закриття покинутого пірсу люди не можуть знайти море (фото)

Другий за віком пірс Великобританії має багату історію, але в наші дні він не в найкращому стані. У деяких місцях висять різдвяні прикраси, через що місто нагадує місце з фільму жахів.

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Британське приморське містечко Саутпорт, Мерсісайд переживає труднощі після того, як пірс і парк атракціонів опинилися в стані постійної ізоляції через закриття за санітарними нормами та технікою безпеки. Ситуація стала лише гіршою зі "зникненням моря". Про це пише Daily Star.

Причал, на якому знаходяться занедбані атракціони й закусочні, був закритий протягом п'яти місяців і не подає ознак того, що він знову відкриється. Павільйон пірса, виглядає так, ніби його кинули поспіхом. У деяких місцях висять різдвяні прикраси, через що місто нагадує місце з фільму жахів.

Другий за віком пірс Великобританії має багату історію, але в наші дні він не в найкращому стані. Місцеві жителі звернули на це увагу. 67-річний Колін Джеймісон, який був оператором двох атракціонів на причалі, скаржиться на стан справ. Він сказав, що це схоже на ізоляцію, лише без державної допомоги та субсидій, які підприємства отримували протягом усієї пандемії.

Місто нагадує місце з фільму жахів Фото: Saffron Otter

"Будь-яка компанія, яка не працює протягом шести місяців, розориться, і персонал піде. Це жахливо, у нас немає доходу. Чим довше це буде продовжуватися, це вб'є нашу компанію.. У мене дві дочки, однієї 42 роки, іншої 35. Вони працюють на мене, мій зять працює на мене, вся сім'я працює на мене. Вони всі страждають", — заявив чоловік.

У рамках договору оренди він змушений виконувати вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки, пов'язані з пірсом.

"Це просто ганьба. Це відштовхує людей, вони не можуть дістатися нас, тому це позначається на нас. Ви більше не можете легко дістатися пляжу", — сказав Макс Райт, керуючий закусочної "У Райта", розташованої на пірсі.

Закусочна "У Райта", розташована на пірсі Фото: Saffron Otter

Відвідувачі також скаржилися, що море знаходиться досить далеко і до нього важко дістатися.

"Пляж чистий, але де ж море? Ми дійшли до кінця пірса, а моря все ще немає", — сказав один із відвідувачів.

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.