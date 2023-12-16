Странствовал с кочевниками: во Франции нашли мальчика, который пропал 6 лет назад

Алекс Бетти исчез 6 лет назад в Испании, куда на отдых поехал с мамой и дедушкой. Правоохранители подтвердили личность подростка.

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Алекс Бетти исчез 6 лет назад в Испании, куда на отдых поехал с мамой и дедушкой. Все это время их местонахождение было неизвестно.

Парня заметили утром, 13 декабря, недалеко от Тулузы. Подростка подобрал водитель-экспедитор Фабьен Ачидини в предгорьях Пиренеев.

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"Он рассказал, что идет пешком уже четыре дня, что отправился из какого-то места в горах, но не сказал, из какого именно. Я ввел его имя в интернет-поиск и увидел, что его разыскивают", — рассказывает водитель.

По его словам, Алекс хотел добраться до большого города, где есть посольство, чтобы обратиться за помощью. Вместо этого водитель позвонил в полицию и привез подростка в полицейский участок. Также они смогли найти бабушку парня в Фейсбук и сообщили ей о судьбе внука. Правоохранители подтвердили личность подростка.

Как оказалось, все эти годы Алекс провел в духовной общине, которая кочует по Европе. Подросток, его мать и дедушка постоянно переезжали. Какое-то время они жили в Марокко, а потом переехали во Францию, где вели кочевой образ жизни. Алекс никогда не ходил в школу.

Где именно находится его мать, Алекс не рассказал. По его словам, дедушка умер полгода назад, а он решил оставить свою мать после того, как она сказала, что им нужно переехать в Финляндию.

Мать Алекса лишили родительских прав, а опекуном ребенка была его бабушка Сьюзан Каруана. Для женщины сообщение от внука стало настоящим шоком.

Женщина рассказала, что в 2018 году мать и дедушка Алекса вывезли его в духовную общину в Марокко. Они хотели вести альтернативный образ жизни и не хотели, чтобы Алекс ходил в школу. 30 сентября 2017 года женщина с отцом и сыном уехали из Большого Манчестера якобы в отпуск в Испанию.

Крис Сайкс, главный констебль полиции Большого Манчестера, сказал, что полиция "почувствовала облегчение и радость", получив известие о том, что Алекс жив и здоров.

Прокурор региона Тулузы сообщил, что они ждут, когда бабушка Алекса, которая является законным опекуном, приедет и заберет его.

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