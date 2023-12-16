Мандрував з кочівниками: у Франції знайшли хлопчика, який зник 6 років тому

Алекс Бетті зник 6 років тому в Іспанії, куди на відпочинок поїхав з мамою та дідусем. Правоохоронці підтвердили особу підлітка.

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Алекс Бетті зник 6 років тому в Іспанії, куди на відпочинок поїхав з мамою та дідусем. Весь цей час їхнє місцеперебування було невідомим.

Хлопця помітили вранці, 13 грудня, недалеко від Тулузи. Підлітка підібрав водій-експедитор Фаб'єн Ачідіні в передгір'ях Піренеїв.

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"Він розповів, що йде пішки вже чотири дні, що вирушив з якогось місця в горах, але не сказав, з якого саме. Я ввів його ім'я в інтернет-пошук і побачив, що його розшукують", — розповідає водій.

За його словами, Алекс хотів дістатися до великого міста, де є посольство, щоб звернутися по допомогу. Натомість водій зателефонував до поліції й привіз підлітка до поліцейської дільниці. Також вони змогли знайти бабусю хлопця у Фейсбук і повідомили їй про долю онука. Правоохоронці підтвердили особу підлітка.

Як виявилося, всі ці роки Алекс провів у духовній громаді, яка кочує Європою. Підліток, його мати та дідусь постійно переїжджали. Якийсь час вони жили у Марокко, а потім переїхали до Франції, де вели кочовий спосіб життя. Алекс ніколи не ходив до школи.

Де саме перебуває його матір, Алекс не розповів. За його словами, дідусь помер пів року тому, а він вирішив залишити свою матір після того, як вона сказала, що їм потрібно переїхати до Фінляндії.

Мати Алекса позбавили батьківських прав, а опікуном дитини була його бабуся Сьюзан Каруана. Для жінки повідомлення від онука стало справжнім шоком.

Жінка розповіла, що 2018 році мати і дідусь Алекса вивезли його до духовної громади в Марокко. Вони хотіли вести альтернативний спосіб життя і не хотіли, щоб Алекс ходив до школи. 30 вересня 2017 року жінка з батьком і сином виїхали з Великого Манчестера нібито у відпустку до Іспанії.

Кріс Сайкс, головний констебль поліції Великого Манчестера, сказав, що поліція "відчула полегшення й радість", отримавши звістку про те, що Алекс живий і здоровий.

Прокурор регіону Тулузи повідомив, що вони чекають, коли бабуся Алекса, яка є законним опікуном, приїде і забере його.

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