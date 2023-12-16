Никакого света: город на Аляске погрузился в ночь до следующего года (фото, видео)

Город Уткиагвик за Полярным кругом теперь станет свидетелем следующего восхода солнца только 23 января 2024 года.

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Уткиагвик, город на Аляске, вступил в период полярной ночи, окутывающей город тьмой на следующие два месяца до конца января. Этот самый северный американский город за Полярным кругом увидит свой следующий восход солнца только 23 января 2024 года, около 13:09 по местному времени. Об этом пишет Daily Star.

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В это время 5123 жителя Уткиагвика на Аляске увидят только мимолетный проблеск света на рассвете, в то время как Солнце останется скрытым за горизонтом.

Несмотря на отсутствие солнечного света, каждый день в городе будет несколько часов, когда станет немного светлее. Температура может достигать -12°C.

Метеоролог Даниэль Бэнкс ранее объяснила: "Они не увидят солнце во всей его красе до конца января. Так что это больше двух месяцев. Полной темноты не будет. Каждый день будет несколько часов, когда достаточно света, чтобы что-то увидеть, но люди, живущие здесь, формально видели свой последний закат в 2023 году".

Полярная ночь на Аляске

Этот период тьмы в конечном итоге сменится периодом, когда световой день будет увеличиваться, что что приведет к феномену "полночного Солнца" в летние месяцы, когда в городе Уткиагвик будет солнечный день все 24 часа в сутки.

Город Уткиагвик раньше был известен как Барроу, но менее десяти лет назад изменил свое название обратно на традиционное имя коренных жителей Аляски.

Уткиагвик находится примерно в 500 милях к северо-западу от Фэрбенкса, где полная тьма не наступает.

Город Уткиагвик за Полярным кругом Фото: FOX News

Минимальная продолжительность светового дня в Фэрбенксе составляет около 3 часов 41 минуты, что происходит во время зимнего солнцестояния.

По словам местных жителей, два месяца тьмы оказывают негативное влияние на людей, живущих в этом регионе.

Витамин D и лампы для светотерапии в эти дни становятся весьма популярны у жителей города.

Напомним, ранее девушка, которая работала на Южном Полюсе, рассказала, как переживала Полярную ночь и справлялась с депрессией.