Женщина проснулась после 5 лет комы, когда услышала анекдот от своей матери (фото)

Родные 41-летней Дженнифер Флевеллен верит, что она скоро начнет ходить и будет проводить больше времени со своими сыновьями.

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Дженнифер Флевеллен из города Найлс, что в США, вышла из пятилетней комы благодаря анекдоту. Женщину, серьезно пострадавшую в результате ужасной автокатастрофы, рассмешила ее мать — 60-летняя Пегги Минз. О деталях этой невероятной истории написало издание People.

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Сразу после пробуждения Дженнифер не могла говорить, лишь кивала. Но сейчас она уже может связать пару слов, отвечая на вопрос — "да" или "нет".

"Это редкость. Не просто проснуться, а еще и прогрессировать. Только 1-3% пациентов достигают такого результата", — рассказывает Ральф Ванг, ее врач в мичиганском реабилитационном центре Mary Free Bed.

В течение всего времени, проведенного Флевеллен в коме, ее мама почти каждый день приходила в больницу и ухаживала за ней. Женщина верила, что однажды дочь обязательно проснется. Когда это наконец произошло, то она записала этот момент на видео и отправила всем родственникам и друзьям.

Дженнифер Флевеллен со своей семьей Фото: MARY FREE BED REHABILITATION Дженнифер Флевеллен со своей семьей Фото: MARY FREE BED REHABILITATION

В октябре этого года Дженнифер вместе со своим младшим сыном, 17-летним Джулианом, даже смогла побывать на футбольном матче.

По словам юноши, матери было трудно услышать, что его братья 21-летний Скайлар и 19-летний Даэтон уже закончили среднюю школу.

"Мы как-то говорили о времени, которое она пропустила, и решили больше не возвращаться к этой теме, чтобы не расстраивать ее. Моя бабушка постоянно повторяет, что нельзя сидеть и грустить, потому что грусть не помогает двигаться вперед", — делится Джулиан.

Родные Дженнифер верит, что она скоро начнет ходить и будет проводить больше времени со своими сыновьями.

Реабилитация Дженнифер Флевеллен Фото: MARY FREE BED REHABILITATION Реабилитация Дженнифер Флевеллен Фото: MARY FREE BED REHABILITATION

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как в Канаде женщина, очнувшись после комы, сразу вышла замуж. 33-летняя Сара Кемпински показала всему миру, что ничто не может помешать осуществлению заветной мечты.

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