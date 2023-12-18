Нравятся мужчины в форме: женщина пригласила стриптизера на свой 102 день рождения (фото)

Моника Раддик удивила своих гостей, когда посреди празднования в дверь вошел харизматичный танцор и снял с себя одежду, чтобы подарить своей клиентке "яркие воспоминания".

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Пенсионерка из Великобритании отпраздновала свой 102 день рождения в доме престарелых, пригласив стриптизера. Об этом пишет Daily Star.

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Многие пенсионеры обычно отмечают свой день рождения в спокойной обстановке, но Моника Раддик выбрала нечто более захватывающее. Вместо того чтобы попросить торт с шоколадом или песню Happy Birthday, 102-летняя женщина решила отпраздновать пригласив стриптизера.

Моника Раддик из Уолсингема, провинция Дарем (Англия), устроила жителям дома престарелых West Lodge вечеринку, которую они забудут не скоро. Посреди празднования в дверь вошел харизматичный танцор и снял с себя одежду, чтобы подарить своей клиентке "яркие воспоминания".

После возвращения из церкви женщина, служившая в столовой во время Второй мировой войны, устроила эпическую вечеринку по случаю дня рождения, на которой присутствовало множество ее близких друзей.

"У меня есть детское масло", — сказала она, когда танцор Адам Прайс, чья жена работает в доме волонтером, вошел в дверь.

После выступления, в котором танцор выложился на полную, он получил одобрение именинницы.

"Видимо, ей нравятся мужчины в форме. Я рад, что сделал ее день", — сказал Адам.

Женщина удивила своих гостей Фото: North News & Pictures Ltd

У Моники не было детей, и она посвятила свою жизнь другим людям, ухаживая за братом до 92 лет. Кроме того, ее работа во время войны не осталась незамеченной: самоотверженная особа помогала монахиням в монастыре. С момента переезда в дом престарелых в прошлом году женщина стала источником положительной энергии для всех своих сожителей.

"От присмотра за "непослушными мальчиками" до поддержки женщин в туберкулезном центре, она неустанно работала в столовой во время войны и 25 лет помогала монахиням в монастыре. Моника — живой свидетель истории, она видела на троне четырех королей и одну королеву", — рассказала Джиллиан Ханна, работающая в West Lodge.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отметила 115 день рождения и раскрыла секрет долгой жизни. Девушке было четыре года, когда затонул "Титаник", и шесть лет, когда началась Первая мировая война. Диета сохраняет ее силу и здоровье на протяжении более 11 десятилетий.

Также стало известно, что женщина предупреждает об опасности, которая может погубить человечество. Женщина по имени Кати призывает людей выливать жидкость из пластиковых емкостей, чтобы вернуть ее природе. Задерживание воды на неопределенное время в пластике уменьшает ее общий запас для всего живого.