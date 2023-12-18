Схватил сзади: "инопланетянине" в реактивных ранцах пытались похитить подростка (фото)

Девочка поделилась ужасающими подробностями после того, как очевидцы заявили, что ее якобы похитили пришельцы.

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В Перу плавающие "зеленоглазые" инопланетяне в реактивных ранцах пытались "похитить" подростка, повергнув целое племя в ужас. Об этом пишет Daily Star.

15-летняя Талия утверждает, что у похитителей ростом 7 футов (2 метра и 13 сантиметров) были зеленые глаза и на них были якобы реактивные ранцы, которые можно было активировать, нажав кнопку на их ботинках.

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Девочка поделилась ужасающими подробностями после того, как очевидцы заявили, что ее похитили инопланетяне. 15-летняя девочка по имени Талия из Перу рассказала, что на нее напали две фигуры в черных бронежилетах и масках. По ее словам, нападавшие намазали ее лицо каким-то веществом.

Она утверждает, что у похитителей были зеленые глаза и они были одеты в реактивные ранцы, которые можно было активировать, нажав кнопку на их ботинках.

"Мой глаз чувствовал себя плохо, он был мутным. Мое лицо как будто опухло, я его не чувствовала. Когда я попыталась убежать, он схватил меня сзади за шею, развернул и закрыл мне рот", — сказала она.

Девушка поделилась подробностиями своего похищения Фото: Daily Star

Издание отмечает, что жители перуанской деревни, известной как Хайкито, сообщили о серии леденящих душу инцидентов, совершенных толпой 7-футовых "пришельцев" (2 метра и 13 сантиметров), которые повергли племя в ужас. Местные вожди описывают их как существ, которым не могут навредить пули. Выступая перед местной радиостанцией Radio Programas del Perú (RPP), вождь племени икиту Хайро Реатеги Авила сказал: "Эти господа — инопланетяне".

Однако перуанские чиновники выдвинули теорию, согласно которой нападения не носят столь потустороннего характера. По их мнению, местную общину терроризируют нелегальные золотодобытчики, вооруженные "реактивными ранцами".

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