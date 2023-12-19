Миллионер пропал без вести: его молодая партнерша говорит о похищении и умоляет помочь ей

Переодетые в полицейскую форму злоумышленники похитили мужчину с его колумбийской возлюбленной на черном BMW.

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78-летний Колин Армстронг, миллионер и бывший почетный консул Великобритании, был похищен в Эквадоре утром 16 декабря. Вместе с мужчиной в роскошном поместье находилась его молодая партнерша — Кэтрин Паола Сантос. Правоохранители сообщают, что женщину вскоре отпустили и она уже дает показания, умоляя о помощи. Об этой запутанной истории написало издание The Sun.

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По предварительной версии следствия, переодетые в полицейскую форму злоумышленники похитили Армстронга с его возлюбленной на черном BMW. Машину нашли брошенной на обочине неподалеку.

В сети появилось жуткое видео из их дома. На опубликованных кадрах можно увидеть последствия преступления: ограбленные комнаты, разбитые тарелки и следы крови на кровати. Голос за кадром говорит: "Вот здесь они его ударили. Господи, что это такое?".

Дочь похищенного Армстронга, Диана Армстронг-Брунс, которая работает агентом по недвижимости в Калифорнии, выступила с публичным заявлением и попросила всех, кто имеет любую важную информацию о ее отце, звонить правоохранителям.

"Это критическое время. Нам сказали никому ничего не говорить. Мы просто хотим вернуть отца", — сказала убитая горем женщина в комментарии MailOnline.

78-летний Колин Армстронг Фото: TikTok 78-летний Колин Армстронг Фото: TikTok

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что поддерживает связь с властями Эквадора, чтобы как можно скорее расследовать это дело.

Требуют ли похитители выкуп, пока не известно.

Колина Армстронга похитили из собственного дома Фото: TikTok

Журналисты опубликовали фотографии роскошной жизни Армстронга и его молодой колумбийской партнерши Кэтрин.

Гламурная красавица любила хвастаться в Instagram их совместными путешествиями и отдыхом. На снимках, которые недавно бесследно исчезли с ее страницы, парочка позирует перед легендарной надписью в Голливуде, пирамидами в Египте, а также на побережье океана, во время романтических вечеринок в ресторанах и в японском ботаническом саду.

Колин Армстронг с партнершей путешествуют по миру Фото: TikTok Колин Армстронг с партнершей путешествуют по миру

К слову, 78-летний Колин Армстронг возглавлял британское консульство в эквадорском портовом городе Гуаякиль. Он также является основателем крупной местной компании под названием Agripac, занимающейся производством, перевозкой и продажей сельскохозяйственных и промышленных товаров.

Приемный сын миллионера, Лео Моррис, помогает отцу управлять рестораном в британском Йоркшире.

В 2011 году Армстронг был награжден специальными знаками отличия за особые заслуги перед британской королевской семьей.

Колин Армстронг с партнершей путешествуют по миру Фото: TikTok

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