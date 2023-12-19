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МирФан

Миллионер пропал без вести: его молодая партнерша говорит о похищении и умоляет помочь ей

Похищение миллионера, преступления, криминал, Эквадор, консул, фото, гангстеры
Фото: TikTok | Колин Армстронг со своей партнершей Кэтрин

Переодетые в полицейскую форму злоумышленники похитили мужчину с его колумбийской возлюбленной на черном BMW.

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78-летний Колин Армстронг, миллионер и бывший почетный консул Великобритании, был похищен в Эквадоре утром 16 декабря. Вместе с мужчиной в роскошном поместье находилась его молодая партнерша — Кэтрин Паола Сантос. Правоохранители сообщают, что женщину вскоре отпустили и она уже дает показания, умоляя о помощи. Об этой запутанной истории написало издание The Sun.

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По предварительной версии следствия, переодетые в полицейскую форму злоумышленники похитили Армстронга с его возлюбленной на черном BMW. Машину нашли брошенной на обочине неподалеку.

В сети появилось жуткое видео из их дома. На опубликованных кадрах можно увидеть последствия преступления: ограбленные комнаты, разбитые тарелки и следы крови на кровати. Голос за кадром говорит: "Вот здесь они его ударили. Господи, что это такое?".

Дочь похищенного Армстронга, Диана Армстронг-Брунс, которая работает агентом по недвижимости в Калифорнии, выступила с публичным заявлением и попросила всех, кто имеет любую важную информацию о ее отце, звонить правоохранителям.

"Это критическое время. Нам сказали никому ничего не говорить. Мы просто хотим вернуть отца", — сказала убитая горем женщина в комментарии MailOnline.

Похищение миллионера, преступления, криминал, Эквадор, консул, фото, гангстеры Fullscreen
78-летний Колин Армстронг
Фото: TikTok
Похищение миллионера, преступления, криминал, Эквадор, консул, фото, гангстеры Fullscreen
78-летний Колин Армстронг
Фото: TikTok

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что поддерживает связь с властями Эквадора, чтобы как можно скорее расследовать это дело.

Требуют ли похитители выкуп, пока не известно.

Похищение миллионера, преступления, криминал, Эквадор, консул, фото, гангстеры Fullscreen
Колина Армстронга похитили из собственного дома
Фото: TikTok

Журналисты опубликовали фотографии роскошной жизни Армстронга и его молодой колумбийской партнерши Кэтрин.

Гламурная красавица любила хвастаться в Instagram их совместными путешествиями и отдыхом. На снимках, которые недавно бесследно исчезли с ее страницы, парочка позирует перед легендарной надписью в Голливуде, пирамидами в Египте, а также на побережье океана, во время романтических вечеринок в ресторанах и в японском ботаническом саду.

Похищение миллионера, преступления, криминал, Эквадор, консул, фото, гангстеры Fullscreen
Колин Армстронг с партнершей путешествуют по миру
Фото: TikTok
Похищение миллионера, преступления, криминал, Эквадор, консул, фото, гангстеры Fullscreen
Колин Армстронг с партнершей путешествуют по миру

К слову, 78-летний Колин Армстронг возглавлял британское консульство в эквадорском портовом городе Гуаякиль. Он также является основателем крупной местной компании под названием Agripac, занимающейся производством, перевозкой и продажей сельскохозяйственных и промышленных товаров.

Приемный сын миллионера, Лео Моррис, помогает отцу управлять рестораном в британском Йоркшире.

В 2011 году Армстронг был награжден специальными знаками отличия за особые заслуги перед британской королевской семьей.

Похищение миллионера, преступления, криминал, Эквадор, консул, фото, гангстеры Fullscreen
Колин Армстронг с партнершей путешествуют по миру
Фото: TikTok

Ранее Фокус писал о жене миллионера, которая пожаловалась на трудности роскошной жизни. Женщина утверждает, что ей очень тяжело, ведь у роскошного образа жизни есть и свои "минусы". Обычно она делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах, но в этот раз решила быть откровенной.

Кроме того, мы рассказывали о 32-летнем миллионере и предпринимателе в сфере недвижимости Сэмюэле Лидсе, который вырезал бензопилой двери в своем доме, чтобы выгнать арендаторов. Адвокат мужчины предложил привлечь судебного пристава, но он решил разобраться со всем собственноручно. В комментариях пользователи сети пишут, что эта история может быть подделкой, ведь Сэмюэл любит разыгрывать и удивлять своих подписчиков эпатажными выходками.