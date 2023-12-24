Всего за 24 часа: 44-летняя женщина удочерила свою лучшую подругу

Две подруги решили, что совместная жизнь облегчит небезопасную жизнь в одиночестве, а также они смогут в старости помогать друг другу. После подачи документов процесс удочерения занял всего сутки.

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Южнокорейская женщина на законных основаниях удочерила свою взрослую подругу, так как осознала, что им нужны основания и юридическая связь, чтобы иметь возможность заботиться друг о друге, сообщает Оdditycentral.

44-летняя Ын Со Ран выросла в стереотипной южнокорейской патриархальной семье, в которой ее отец был кормильцем, а матери была отведена роль домохозяйки. Ее мама обслуживала семью мужа. Она работала ради них всю свою жизнь, но так и не получила ни капли благодарности от супруга. Мама Со Ран хотела, чтобы дочь пошла по другому жизненному пути. В детстве она даже никогда не пускала ее на кухню и всегда говорила ей беречь свою свободу. Женщина поклялась никогда не поступать так, как ее мать, и решила не выходить замуж и не заводить детей. По сей день она считает, что выйти замуж было бы безответственно с ее стороны, но также понимает, что бывают ситуации, когда только члены семьи могут помочь.

В 2016 году, переехав в сельскую местность Чолла, чтобы уйти от стресса городской жизни и быть ближе к природе, Ын Со Ран встретила Ли Э ​​Ори, женщину-единомышленницу, которая переехала туда по очень похожим причинам. Они стали большими друзьями и через год начали жить вместе. Они разделяли любовь к растениям, вегетарианской кухне и проектам "сделай сам".

Две женщины решили, что совместная жизнь облегчит небезопасную жизнь в одиночестве, а также они смогут в старости помогать друг другу. Хотя романтических отношений у них не было, они начали вести себя как семья: делили счета, выполняли работу по дому и даже в равных долях владели домом, в котором жили. Но вскоре женщины поняли, что в определенных ситуациях они все равно были чужими людьми.

Почему было принято такое решение

Несколько лет назад, когда Ын Со Ран попала в больницу, она поняла, что законы Южной Кореи позволяют только членам семьи принимать важные решения за пациента или даже навещать его в больнице. Этот случай заставил обеих женщин задуматься, как они будут заботиться друг о друге.

"Семья, определенная действующим законодательством, по существу основана на сексуальном союзе, а также на детях, возникших в результате этого сексуального союза", — рассказал Ын Со Ран.

Сначала подруги обдумывали идею инсценировать романтические отношения, чтобы пожениться, но Южная Корея не признает однополые браки, поэтому у них не было другого выбора, кроме как воспользоваться тем фактом, что усыновить взрослых до смешного легко. Все, что нужно было сделать Ын Со Ран, это доказать, что она старше 38-летней Ли Со Ри, получить одобрение "дочери" и не быть ее биологическим ребенком. После подачи документов процесс удочерения занял всего 24 часа.

"Мы хотим простых вещей, таких как забота друг о друге, подписание медицинского заключения, отпуск с работы, чтобы позаботиться об одном из нас, когда другой болен. А также заниматься организацией похорон, когда один из нас скончается. Но это невозможно сделать в Корее, если мы не являемся законной семьей", — поделилась старшая подруга.

Их история вдохновила Ын Со Ран на написание мемуаров под названием "Я удочерила подругу".

Напомним, 8 декабря сообщалось, что бездетный миллиардер решил усыновить своего 51-летнего садовника и сделать его наследником.