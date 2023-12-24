Усього за 24 години: 44-річна жінка удочерила свою найкращу подругу

Дві подруги вирішили, що спільне життя полегшить небезпечне життя на самоті, а також вони зможуть у старості допомагати одна одній. Після подачі документів процес удочеріння зайняв лише добу.

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Південнокорейська жінка на законних підставах удочерила свою дорослу подругу, бо усвідомила, що їм потрібні підстави та юридичний зв'язок, щоб мати змогу піклуватися одне про одного, повідомляє Odditucentral.

44-річна Ин Со Ран виросла в стереотипній південнокорейській патріархальній сім'ї, в якій її батько був годувальником, а матері була відведена роль домогосподарки. Її мама обслуговувала сім'ю чоловіка. Вона працювала заради них усе своє життя, але так і не отримала ні краплі подяки від чоловіка. Мама Со Ран хотіла, щоб дочка пішла іншим життєвим шляхом. У дитинстві вона навіть ніколи не пускала її на кухню і завжди говорила їй берегти свою свободу. Жінка присягнулася ніколи не чинити так, як її мати, і вирішила не виходити заміж і не заводити дітей. Донині вона вважає, що вийти заміж було б безвідповідально з її боку, але також розуміє, що бувають ситуації, коли тільки члени сім'ї можуть допомогти.

У 2016 році, переїхавши в сільську місцевість Чолла, щоб піти від стресу міського життя і бути ближче до природи, Ин Со Ран зустріла Лі Е Орі, жінку-однодумницю, яка переїхала туди з дуже схожих причин. Вони стали великими друзями і через рік почали жити разом. Вони поділяли любов до рослин, вегетаріанської кухні та проєктів "зроби сам".

Дві жінки вирішили, що спільне життя полегшить небезпечне життя на самоті, а також вони зможуть у старості допомагати одна одній. Хоча романтичних стосунків у них не було, вони почали поводитися як сім'я: ділили рахунки, виконували хатню роботу і навіть у рівних частках володіли будинком, у якому жили. Але невдовзі жінки зрозуміли, що в певних ситуаціях вони все одно були чужими людьми.

Чому було прийнято таке рішення

Кілька років тому, коли Ин Со Ран потрапила до лікарні, вона зрозуміла, що закони Південної Кореї дозволяють тільки членам сім'ї ухвалювати важливі рішення за пацієнта або навіть відвідувати його в лікарні. Цей випадок змусив обох жінок замислитися, як вони піклуватимуться одна про одну.

"Сім'я, визначена чинним законодавством, по суті ґрунтується на сексуальному союзі, а також на дітях, що виникли в результаті цього сексуального союзу", — розповів Ин Со Ран.

Спочатку подруги обмірковували ідею інсценувати романтичні стосунки, щоб одружитися, але Південна Корея не визнає одностатевих шлюбів, тож у них не було іншого вибору, окрім як скористатися тим фактом, що всиновити дорослих до смішного легко. Усе, що потрібно було зробити Ин Со Ран, це довести, що вона старша за 38-річну Лі Со Рі, отримати схвалення "доньки" і не бути її біологічною дитиною. Після подачі документів процес удочеріння зайняв всього 24 години.

"Ми хочемо простих речей, таких як турбота один про одного, підписання медичного висновку, відпустка з роботи, щоб подбати про одного з нас, коли інший хворий. А також займатися організацією похорону, коли один із нас помре. Але це неможливо зробити в Кореї, якщо ми не є законною сім'єю", — поділилася старша подруга.

Їхня історія надихнула Ин Со Ран на написання мемуарів під назвою "Я удочерила подругу".

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що бездітний мільярдер вирішив усиновити свого 51-річного садівника і зробити його спадкоємцем.