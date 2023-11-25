Королева Максима усиновила трьох їжаків та поселила їх у своєму саду

Королева Максима закликає усіх бути небайдужими о природи

Related video

52-річна Королева Нідерландів Максима усиновила трьох їжаків і випустила їх у сад палацу Хуіс-тен-Бош. Про це йдеться на офіційній сторінці Королівського будинку в інстаграм.

"Їжакам у Нідерландах усе важче. У теплі літні місяці черв’яки знаходяться глибше в ґрунті, і повзаючих комах стає менше. Останнім часом до їжачих притулків стає все більше хворих, ослаблених або поранених їжаків. Ареал проживання їжака також зменшився через будівництво та збільшення трафіку",- йдеться у підписі.

Саме тому Королева Нідерландів, дружина короля Віллема-Олександра Максим прийняла рішення забрати трьох їжачків до себе в родину, де вони житимуть поряд з їх будинком.

"Сад і ліс пропонують багато їжі та місця для їжаків завдяки різноманітним рослинам і кущам",- йдеться у повідомленні.

Також на сторінці королівства закликають не ігнорувати допомогою їжачкам, які залишилися в біді.

"Ой, яка гарна ідея. Я вже годую їжаків у своєму саду".

"У нас найкраща королева серед тисяч".

"Мені це подобається… у нас багато років живуть їжаки на подвір’ї (ми живемо на краю природного заповідника), я завжди готую воду та корм для котів, і я свідомо складаю садові відходи на купу в кутку саду протягом багатьох років, і він зменшується через сонце, дощ і висихання. Це робить його дуже легким для їжаків і слугує хованкою для них".

"Вони такі милі, минулого тижня ми також врятували їжака і викликали швидку допомогу для тварин, і вони відвезли їжака в притулок для їжаків".

Нагадаємо, Королева Максима зʼявилася на публіці в сукні з квітковим принтом.