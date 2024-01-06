Десятки полицейских и трехметровые существа: что произошло в торговом центре Майами

Набирающее популярность происшествие обрастает деталями, гласящими, что торговый центр подвергся нападению загадочных существ, однако полиция заявляет, что реальность далека от этих заявлений.

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В Интернете появилась новая теория заговора, утверждающая, что в торговом центре Майами были замечены и впоследствии обстреляны пришельцы ростом 3 метра. Эта сенсационная история быстро распространилась по социальным сетям, причем в различных сообщениях говорится о значительном присутствии полиции, прекращении воздушного движения и отключении средств массовой информации. Этот странный на первый взгляд инцидент поразил воображение многих, вызвав множество публикаций и обсуждений, пишет IFLScience.

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Предположения о причастности инопланетян, по-видимому, возникли из-за видеозаписей, на которых видно, как полиция активно реагирует на происходящее

Однако при более внимательном изучении деталей выясняется, что истина не столь уж потусторонняя. Полицейское управление Майами пояснило, что речь идет о группе из примерно 50 подростков, которые отказывались покинуть район, что привело к временному закрытию предприятий, пока полиция пыталась контролировать толпу. Они подтвердили, что никаких инопланетян не было, аэропорты не закрывались, и от общественности ничего не скрывается.

Предположения о причастности инопланетян, по-видимому, возникли из-за видеозаписей, на которых видно, как полиция активно реагирует на происходящее и как некоторые считают, что рядом с их машинами находятся большие теневые фигуры. Однако их быстро опровергли, назвав просто тенями пешеходов и обычной деятельностью полиции. Несмотря на отсутствие доказательств внеземной активности, эта история продолжает распространяться, подпитываемая печально известной природой дезинформации в Интернете.

Подобный инцидент подчеркивает более широкую проблему социальных сетей, где сенсационные и зачастую необоснованные заявления могут быстро набирать обороты, что приводит к широкому распространению дезинформации. Быстрое распространение и принятие таких теорий демонстрирует силу и влияние социальных сетей на формирование общественного мнения, независимо от фактов. Это служит напоминанием о важности критической оценки информации, особенно в эпоху, когда громкие и скандальные заявления могут оказаться вымыслом пары человек.

Ранее Фокус писал о заявлении ученого о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Британский астрофизик считает, что в ближайшем будущем на планетах вне Солнечной системы будет обнаружена внеземная жизнь. Но есть один нюанс.

Также Фокус писал о новой теории происхождения жизни на нашей планете, кардинально отличающейся от имеющейся. Исследователи полагают, что учебники неправильно относятся к происхождению жизни на нашей планете.