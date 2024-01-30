Месть за разбитое сердце: зверинец предлагает назвать тараканов именами бывших возлюбленных

За пожертвование в 15 долларов в поддержку заведения участники акции получат сертификат, который можно кому-то подарить или повесить в рамочке на стену.

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Приближается День святого Валентина. Для большинства из нас это время, чтобы продемонстрировать свои нежные чувства к близким. Но есть и те, кто ждет праздник всех влюбленных, чтобы оригинально отомстить за разбитое сердце. Именно такую возможность предоставляет зоопарк Брукфилд в Чикаго, что в США.

Зверинец объявил благотворительную акцию, в рамках которой каждый желающий может назвать таракана в честь особого (или не очень) человека в его жизни.

За пожертвование в 15 долларов в поддержку заведения участники получат сертификат с выбранным именем, который можно подарить или повесить в рамочке на стену.

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На сайте зоопарка сообщается, что список предложенных имен также будет размещен на специальном стенде возле вольера с тараканами.

"Мы опубликуем только имена, без фамилий. В День святого Валентина, 14 февраля, стенд представим публике, а фото выложим в соцсетях", — отмечается в официальном заявлении.

Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить специальную форму, выбрав кому именно посвящается новое имя: бывшему любимому/любимой или просто другу.

Также в сертификате, который вместе с квитанцией о пожертвовании потом перешлют участникам акции по почте, можно вписать любые дополнительные пожелания.

"Эта акция — прекрасная возможность отомстить без боли или разочарования. Ведь тараканы живут до 5 лет, следовательно, воспоминание об этом особенном человеке останется с вами надолго! К тому же ваши средства пойдут на уход за животными", — пишут представители зоопарка Брукфилд.

К слову, стенд с именами будут обновлять до 5 февраля (17:00)

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