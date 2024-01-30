Девушка увидела, как люди "сражаются за еду" и решила подготовиться к Судному дню (фото)

Женщина по имени Губба научилась быть самодостаточной, чтобы не зависеть от магазинов во время любой неожиданной катастрофы или изоляции.

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24-летняя девушка по имени Губба из Сиэтла, штат Вашингтон (США) решила начать готовится к Судному дню после того, как увидела, что люди спорят за еду в супермаркете. Об этом пишет Daily Star.

Женщина утверждает, что готова к любой ситуации, включая пандемию или Армагеддон, и может похвастаться запасами, которых хватит на пять лет. В ее кладовой полно овощей и фруктов, консервированных продуктов, риса и макарон.

Автор многочисленных публикаций о готовности к Судному дню в социальных сетях, в том числе и ведении домашнего хозяйства, может похвастаться более чем 437 тысячами подписчиков в Instagram. Девушка сделала выбор в пользу своего образа жизни после того, как увидела, как люди "сражаются за еду", когда супермаркеты сообщали о нехватке продуктов в разгар пандемии COVID-19.

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У девушки есть 13 кур Фото: SWNS

Теперь американка регулярно дает подсказки задает риторические вопросы, в том числе о том, что бы делали люди, если бы снова ввели нормирование. Губба, живущая на ферме площадью 30 акров недалеко от Сиэтла сама научилась выращивать овощи, а также хранить и консервировать их.

"Раньше я жила в городе и питалась продуктами из супермаркета. Во время пандемии я увидела пустые полки, увидела, как люди борются за еду, и захотела быть самодостаточной. Я начала читать книги по садоводству и вырастила крошечный садик. Теперь я по большей части самодостаточна. Я не знала, как консервировать или выращивать продукты, но теперь я умею и это", — рассказала она.

Ее запасов хватит на ближайшие 5 лет Фото: SWNS

Американка выращивает такие овощи, как чеснок, помидоры, различные сорта салата и огурцов. У нее есть 13 кур и небольшой сад из фруктовыми деревьями.

"У меня есть яблони, груши, персики, мандарины и вишневые деревья. А еще я выращиваю малину, ежевику и чернику. Я выращиваю самые разные овощи. Из своих помидоров и перцев я делаю сальсу, а если их консервировать, то они могут храниться 10 лет и более", — говорит Губба.

Издание отмечает, что для хранения продуктов Губба использует трехслойную систему — краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное хранение. По ее словам, продукты, высушенные замораживанием, могут храниться до 30 лет и быть такими же свежими, как после заморозки.

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