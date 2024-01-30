Дівчина побачила, як люди "борються за їжу" і вирішила підготуватися до Судного дня (фото)

Жінка на ім'я Губба навчилася бути самодостатньою, щоб не залежати від магазинів під час будь-якої несподіваної катастрофи чи ізоляції.

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24-річна дівчина на ім'я Губба з Сіетла, штат Вашингтон (США) вирішила почати готуватися до Судного дня після того, як побачила, що люди сперечаються за їжу в супермаркеті. Про це пише Daily Star.

Жінка стверджує, що готова до будь-якої ситуації, включно з пандемією або Армагеддоном, і може похвалитися запасами, яких вистачить на п'ять років. В її коморі повно овочів і фруктів, консервованих продуктів, рису і макаронів.

Авторка численних публікацій про готовність до Судного дня в соціальних мережах, зокрема й ведення домашнього господарства, може похвалитися більш ніж 437 тисячами підписників в Instagram. Дівчина зробила вибір на користь свого способу життя після того, як побачила, як люди "борються за їжу", коли супермаркети повідомляли про брак продуктів у розпал пандемії COVID-19.

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У дівчини є 13 курей Фото: SWNS

Тепер американка регулярно дає підказки й ставить риторичні запитання, зокрема про те, що б робили люди, якби знову ввели нормування. Губба, яка живе на фермі площею 30 акрів недалеко від Сіетла, сама навчилася вирощувати овочі, а також зберігати і консервувати їх.

"Раніше я жила в місті й харчувалася продуктами з супермаркету. Під час пандемії я побачила порожні полиці, побачила, як люди борються за їжу, і захотіла бути самодостатньою. Я почала читати книжки із садівництва і виростила крихітний садок. Тепер я здебільшого самодостатня. Я не знала, як консервувати або вирощувати продукти, але тепер я вмію і це", — розповіла вона.

Її запасів вистачить на найближчі 5 років Фото: SWNS

Американка вирощує такі овочі, як часник, помідори, різні сорти салату й огірків. У неї є 13 курей і невеликий сад із фруктовими деревами.

"У мене є яблуні, груші, персики, мандарини та вишневі дерева. А ще я вирощую малину, ожину і чорниці. Я вирощую найрізноманітніші овочі. Зі своїх помідорів і перців я роблю сальсу, а якщо їх консервувати, то вони можуть зберігатися 10 років і більше", — каже Губба.

Видання зазначає, що для зберігання продуктів Губба використовує тришарову систему — короткострокове, середньострокове і довгострокове зберігання. За її словами, продукти, висушені заморожуванням, можуть зберігатися до 30 років і бути такими ж свіжими, як після заморозки.

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